Assunzioni immediate Burger King, non serve esperienza pregressa | Candidati da qui e inizi a lavorare da domani

Chi desidera lavorare nei ristoranti Burger King, non dovrebbe lasciarsi sfuggire questa opportunità. Ecco come candidarsi e iniziare a lavorare sin da subito.

Burger King è alla ricerca di persone per novi inserimenti, sia nei punti vendita già esistenti sparsi sul territorio nazionale, che in vista di nuove aperture.

La nota catena di fast food americana, nasce nel 1954 in Florida per mano di James McLamore e David Edgerton, e oggi vanta 12 mila ristoranti distribuiti in 75 Paesi in tutti il mondo e quasi 40 mila dipendenti.

Nel nostro Paese è arrivata nel 1995 e può contare su una sessantina di ristoranti in ben 13 regioni italiane. Il Gruppo, però, è in continua espansione ed ha in programma tantissime nuove aperture che potrebbe portare all’assunzione di altre 1000 persone.

Le selezioni sono aperte a tutti, anche a giovani alla prima esperienza. Vediamo allora, quali sono i profili ricercati e cosa fare per inviare la propria candidatura.

Nuove assunzioni Burger King: i profili ricercati

Burger King continua la sua espansione in Italia con l’apertura di nuove sedi e creando nuove interessanti opportunità di lavoro, anche per giovani alla prima esperienza che potranno accedere alle numerose occasioni di stage per addetti fast food che la società attiva durante l’anno.

In particolare, il famoso marchio di fast food è alla ricerca di addetti alla ristorazione, ma altre assunzioni potrebbero riguardare manager per i nuovi ristoranti, personale di cucina e altre figure.

Come lavorare in Burger King

Come abbiamo anticipato, attualmente, sono già diverse le selezioni aperte per lavorare in Burger King Italia. Addetti alla ristorazione sono ricercati per le sedi presenti in diverse regioni italiane: Lazio, Abruzzo, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. La società raccoglie le candidature attraverso la piattaforma dedicata al reclutamento. Basta accedere al sito web del Gruppo e selezionare la voce “Lavora con Noi”. Da lì, possono essere visionate tutte le posizioni aperte in questo momento e candidarsi online a quelle di maggior interesse, inviando il proprio curriculum vitae compilando l’apposito form.

Ricordiamo che, in molti casi, non è richiesta esperienza, ma è necessario avere una buona predisposizione a lavorare in team, essere autonomi negli spostamenti e con residenza / domicilio, nelle vicinanze della sede di lavoro. Insomma, se stai cercando un’opportunità di lavoro nel settore della ristorazione, non dovresti farti sfuggire l’offerta di una delle catene di fast food più famose e diffuse nel mondo.