Dieta della banana, in meno di una settimana perdi 3 kg | Il piano alimentare fa impazzire i nutrizionisti: prendi nota

Perdere peso velocemente e senza troppe rinunce è il sogno di tutti! E se ti dicessimo che con la dieta della banana si può? Ecco il piano alimentare che fa impazzire i nutrizionisti.

Chi non desidera dimagrire in fretta e senza troppi sforzi? Del resto, “dimagrire in poco tempo” è una delle richieste più gettonate sui motori di ricerca, soprattutto, in vista dell’estate.

Eppure, sembrerebbe inutile girarci intorno: per perdere peso non c’è altra strada se non quella di prestare attenzione all’alimentazione e praticare attività fisica.

Tuttavia, pare che anche un altro metodo aiuterebbe a sbarazzarsi di tre chili in pochissimi giorni. Si tratta di un metodo che arriva direttamente dal Giappone ed ha come alimento principe la banana, Vediamo di cosa si tratta.

Dieta della banana: come funziona

Un metodo per dimagrire velocemente, fino a tre chili in soli quattro giorni, arriva dal Giappone ed ha come alimento principale la banana. Questa tecnica si chiama Morning Banana Diet ed è stato messo a punto da Fujimoto.

Secondo il dottore giapponese, questa tecnica, non solo consentirebbe di sbarazzarsi di qualche chilo velocemente, ma aiuterebbe anche a contrastare le malattie cardiovascolari. Vediamo in cosa consiste.

Dieta della banana: cosa fare

Secondo il dottor Fujimoto, la giornata dovrebbe iniziare con una colazione a base di banana, accompagnata da yogurt, caffè, tè o latte. Anche il pranzo dovrebbe iniziare con una banana accompagnata da carne, formaggi magri, legumi, yogurt, verdure (spinaci, insalata). Infine, la cena che non dovrebbe avvenire oltre le 20, consente di mangiare ciò che si preferisce, anche un dolce, a patto che, non venga usato zucchero e pane bianco. Ci si può concedere, anche se con oculatezza, pasta, riso, patate e carboidrati in generale.

Infine, si chiude un occhio sugli snack, purché vengano evitati gelati e prodotti da forno ed è consigliato bere una buona quantità di acqua, almeno due litri al giorno. Seguire la dieta della banana, non aiuta solo a perdere qualche chilo velocemente, ma aiuta anche a proteggere l’organismo dall’azione dei radicali liberi, a rafforzare il sistema nervoso e a rallentare il processo di invecchiamento. Le banane, ricche di sodio e potassio, fanno bene anche a chi pratica sport e sono un vero e proprio toccasana per i muscoli. Aiutano, poi, il cuore a regolare il battito e il cervello per la memorizzazione e la concentrazione.