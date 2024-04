Zia Mena prepara il ciambellone light, le bastano due ingredienti per stupire tutti | Segna la ricetta: è semplicissima

Con questo dolce saranno tutti felici: da leccarsi i baffi. La ricetta è un gioco da ragazzi e si prepara con pochi ingredienti gustosi.

Nonostante le festività pasquali siano trascorse da poche settimane, sono davvero tante le persone che non vogliono rinunciare al gusto e ai buoni sapori di casa senza compromettere il proprio fabbisogno quotidiano di calorie.

Pertanto, molti preferiscono prendere merendine al supermercato semplicemente per fare delle colazioni veloci e pratiche. D’altro canto, però, i nutrizionisti solitamente consigliano di dedicare più tempo ai fornelli per preparare dei dolci fatti in casa.

Ciò nasce soprattutto al fine di dosare zuccheri e ulteriori ingredienti senza eccedere troppo con conservanti che potrebbero essere presenti all’interno di merendine confezionate. Talvolta, quindi, preferire delle sane merende preparate in casa si rivelano essere non solo un grandissimo risparmio economico, ma anche una gioia per il palato e per la bilancia.

Una giornata è fatta da 24 ore e quando quindi si usa la classica scusa del dire “non ho tempo” per dedicarmi ai fornelli, manca la volontà. La stessa che però abbiamo nello smanettare uno smartphone sul divano per ordinare pasti cotti attraverso app specifiche.

Un dolce superlativo

Cosa c’è di meglio se non dedicarsi a sé stessi o alla famiglia preparando un dolce gustoso e leggero? Quindi, se siete timidi o non propriamente avvezzi a segni di affetto e smancerie, preparare un ciambellone light potrebbe essere il modo giusto per dire ad un amico o ad un parente “ti voglio bene”.

A questo punto, non resta che annotare la ricetta di zia Mena per far felici veramente tutti, grandi e piccini. Prendi carta e penna e, in due minuti, avrai tra le mani tutte le dritte per preparare un dolce sensazionale.

Ingredienti e procedimento

Scopriamo subito il ciambellone light di zia Mena. Ingredienti: sei uova intere, due yogurt bianchi, sei misurini di farina (500 g), tre misurini di zucchero (400 g), due misurini di olio di semi, una bustina di vanillina, due bustine di lievito per dolci Pane degli Angeli e un limone grattato. Nota bene: per misurini si intende il bicchiere dello yogurt.

Procedimento: sbattere le uova con lo zucchero in un recipiente per 10 minuti. Aggiungere la farina, lo yogurt, l’olio, il limone e continuare l’amalgama. Infine aggiungere il lievito Pane degli Angeli. Cuocere in forno a 160° per 40 minuti. Infine spolverare con zucchero a velo.