Dieta del digiuno, solo se la segui in questo modo otterrai i risultati: perdi peso dopo 24 ore | Applicala subito

Salire sulla bilancia non sarà più un problema. Con questa dieta risolverai i tuoi problemi coi chili di troppo: provare per credere.

Sono davvero tante le persone che cercano di mettersi in forma prima della prova costume. Nonostante le temperature insolite delle ultime settimane, c’è chi preferisce mettersi subito in riga per non sfigurare in spiaggia.

Che si tratti di uomo o donna poco importa. Ciò che in realtà sembra essere fondamentale è provare a risvegliare il metabolismo e uscire dal letargo. Chi è stato integerrimo e soprattutto attento all’alimentazione durante l’inverno, potrà sicuramente sfoggiare un fisico d’oro grazie a un’alimentazione costante e positiva.

Per tutte quelle persone che invece si sono lasciate andare a Natale, all’Epifania, a Carnevale e a Pasqua, è tempo di bilanci e di bilancia. Questo è il periodo dell’anno in cui palestre e nutrizionisti vengono letteralmente presi d’assalto.

C’è chi si imbatte nella corsa contro il tempo per buttare giù qualche chilo di troppo e sentirsi meglio con sé stessi al mare, in montagna e durante semplici passeggiate pomeridiane. Sono davvero tanti che però preferiscono anche il metodo fai da te, che però, sarebbe sempre meglio confrontare con un esperto del settore.

Una dieta preziosa

Per bilanciare al meglio alimentazione e allenamento, bisogna sempre avere un parere positivo da parte di chi ha studiato tanti anni e ha la competenza giusta per dispensare consigli. Ultimamente sembra che sia sempre più diffusa la dieta del digiuno.

Sicuramente non è per tutti ed è sempre consigliabile rivolgersi ad un esperto in medicina ancor prima di imbattersi in questa dieta. Si tratta di un percorso che prevede appunto delle fasi in cui non si deve mangiare nulla. Seguiamo nei dettagli tutto il percorso.

Il rapporto 12:12

Stando a quanto riportato da my-personaltrainer.it, questa tipologia di dieta prevede uno scaglionamento ben preciso che prevede il rapporto 12:12. Questo sa a significare che ci devono essere dodici ore in cui è vietato mangiare e in altre, invece, mangiare sempre in maniera controllata.

Questa dieta sarebbe utile soprattutto per coloro che soffrono di colesterolo alto, trigliceridi e sbalzi di pressione. Ancor prima di iniziarla, però, il parere medico è fondamentale onde evitare di compromettere il proprio stato di salute con decisioni prese in autonomia e senza un consulto competente.