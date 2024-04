Carmen non beve più il latte ma lo usa sul corpo: capelli e viso sono rigenerati | Devi applicarlo in questo modo

Scopriamo in che modo può il latte può essere benefico per il viso e per i capelli. Ecco i vari utilizzi che se ne possono fare.

Il latte solitamente si beve, soprattutto al momento della colazione. Si tratta di prodotto ricco di nutrienti che si inizia ad assaporare fin da bambini. C’è però chi negli ultimi anni ne sta iniziando a fare un altro uso.

Di fatto il latte vaccino (quello che proviene da mucche e vacche) sta diventando sempre più una sorta di alleato per la cura del corpo e della pelle. Molte donne (e non solo) infatti ne sfruttano questo enorme potenziale.

In questo caso è necessario soprattutto il latte intero che ha più nutrienti rispetto a quello parzialmente scremato. Il suo utilizzo è semplice e soprattutto è molto economico rispetto a tanti altri articoli che vengono utilizzati notoriamente per il benessere personale.

Andiamo quindi a fare un’accurata panoramica di ciò che si può fare sfruttando il latte vaccino partendo dalla cura dei capelli (sia secchi che grassi) e arrivando al trattamento per la pelle e all’azione struccante.

Latte vaccino per capelli secchi e grassi

Per quanto concerne i capelli secchi, le proteine contenute nel latte li possono rinforzare rendendoli più stabili e robusti inserendosi ne buchi cheratinici. Dopo aver fatto lo shampoo e asciugato i capelli si versa la bevanda nei capelli (circa mezzo bicchiere) e poi si lascia asciugare in maniera naturale.

Al contrario invece il latte vaccino può essere benefico sui capelli grassi prima del lavaggio. Basta tenerlo come un impacco e successivamente usare uno shampoo delicato. In questo modo i grassi del latte vanno ad eliminare quelli presenti nei capelli in maniera serena senza ad andare a “stressare” il cuoio capelluto.

Latte vaccino come idratante per la pelle e struccante

Per quanto riguarda la pelle, il latte vaccino con le sue vitamine, lipidi e sali minerali può sostituire una crema idratante o fungere da impacco nutriente. Si può passare sulla pelle bagnando il viso e lasciarlo asciugare naturalmente. In alternativa si può comunque risciacquarlo leggermente con l’acqua.

Il tocco finale è rappresentato dall’azione struccante. Basta bagnare un panno o un pezzetto di cotone con l’acqua calda e dopo averlo strizzato intingerlo in un po’ di latte e passarlo sul viso truccato. Fatto ciò non resta che sciacquare nuovamente il volto ed il gioco è fatto. Dunque d’ora in poi potrete sfruttare il latte per tantissime attività, senza però dimenticare di berlo.