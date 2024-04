Multe bici 2024, se non hai questo requisito pagherai cifre esorbitanti | Hai due giorni per metterti in regola

Le biciclette sono ormai dei veri e propri mezzi di trasporto. Vediamo quali regole bisogna rispettare per evitare spiacevoli sanzioni.

La bicicletta nell’ultima decade ha assunto un’importanza ancor più marcata per gli italiani. Se un tempo era largamente utilizzata nelle località pianeggianti e dotate di apposite piste ciclabili, adesso se ne vedono un po’ ovunque.

Merito soprattutto delle bici elettriche che consentono di poter percorrere anche gli impervi sentieri in salita che con le comuni biciclette sono decisamente più ardui ed estremi. Attenzione però ci sono dei particolari di cui tener conto.

Infatti molte persone pensando di farla franca modificano questi mezzi a due ruote per renderli più potenti e poter ridurre notevolmente le distanze. Stesso discorso per i motorini elettrici, che al pari delle bici non devono superare determinati parametri.

Per questo sono partiti dei controlli a tappeto volti a verificare questa situazione che sta prendendo una piega alquanto indesiderata. Partendo da ciò che è accaduto a Bari, ecco cosa è previsto per i trasgressori.

Bici elettriche: ecco quando si va incontro a multe salate

Nel capoluogo pugliese sono infatti andati in scena dei veri e proprio controlli da parte della Polizia Locale coadiuvata dalla Motorizzazione Civile per capire chi “imbroglia” e chi no. Grazie all’allestimento di strutture tecniche apposite è stato possibile verificare eventuali alterazioni e modifiche che incidono sui limiti di velocità consentiti per questi mezzi.

Su 12 verifiche effettuate su 8 bici e 4 ciclomotori sono risultate 2 irregolarità riguardanti le biciclette, che pare non abbiano rispettato le indicazioni del codice della strada. D’altronde potrebbero essere utilizzate dalla criminalità organizzata per eludere eventuali controlli (queste bici chiaramente non hanno la targa) o da qualcuno a cui è stata ritirata la patente.

Le prospettive future in merito alle bici elettriche

Per questo secondo il direttore generale territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Umberto Volpe che ha parlato a baritoday.it è necessario un intervento normativo che vada a regolamentare queste situazioni. Tali modifiche sono contenute in un disegno di legge oggetto di esame in Parlamento proprio in questa fase.

Il vice commissario della polizia locale di Bari Michele Santorsola ha invece ribadito che i controlli proseguiranno visto che i mezzi a due ruote elettrici sono sempre più coinvolti in spiacevoli e pericolosi incidenti stradali. Attraverso queste azioni si vuole puntare ad un’azione preventiva e repressiva che vada a scoraggiare chi non rispetta le regole previste per queste moderne bici e scooter.