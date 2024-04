Concorso pubblico, ultima chiamata prima della scadenza: con questo foglio ti sbarazzi della concorrenza | Il regolamento è chiaro

Andiamo a scoprire i requisiti e tutti dettagli relativi all’ambito Concorso pubblico. C’è ancora poco tempo per potersi candidare.

Il panorama dei concorsi pubblici è sempre più vasto e ricco di opportunità. Chiaramente bisogna essere disposti anche a fare qualche sacrificio come ad esempio trasferirsi presso la sede del possibile nuovo lavoro.

Per molte persone non si tratta di un problema insormontabile, l’importante è trovare ottenere finalmente il tanto ambito posto fisso che sia congruo con il percorso di studio portato avanti nel corso degli anni.

Questa premessa era doverosa visto che il concorso in questione riguarda il Friuli Venezia Giulia per l’esattezza il Comune di Lignano Sabbiadoro (provincia di Udine). Quindi chiunque voglia candidarsi anche da altre parti d’Italia deve badare a questo “piccolo particolare”.

L’aspetto più curioso però è che il bando mette in palio 1 solo posto, come riportato da concorsipubblici.com. Nello specifico la ricerca è aperta ad un “Istruttore Direttivo Tecnico” presso l’Area Tecnica di Direzione e Pianificazione del Territorio. Ecco tutte le specifiche del caso.

Concorso istruttore direttivo tecnico Udine 2024 presso Comune di Lignano Sabbiadoro: requisiti e titoli di studio

Per potersi candidare sono necessari il Diploma di Laurea quinquennale, vecchio ordinamento nelle seguenti discipline: architettura, urbanistica, pianificazione territoriale e urbanistica, ingegneria civile e politica del territorio. In alternativa va bene anche la Laurea Specialistica appartenente alle classi 4/S, 28/S,54/S.

Per quanto riguarda le Lauree Magistrali devono corrispondere alle classi LM-4, LM-23, LM-24, LM48. A ciò vanno aggiunte la patente di guida categoria B in corso di validità, la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Prove di selezione e modalità di inserimento della domanda

Sono previste una prova scritta e una prova orale su molteplici materia come diritto amministrativo, diritto pubblico, legislazione in materia di lavori pubblici e tante altre di carattere normativo. Per poterle verificare tutte è bene consultare il bando e leggerlo attentamente senza tralasciare nulla.

C’è tempo fino al 29 aprile per inviare la propria candidatura attraverso l’apposito portale e sperare di poter ottenere fin da subito un contratto a tempo indeterminato. Una volta scaduto il termine per le domande sarà pubblicato il calendario delle prove concorsuali sul portale di InPA e sul sito istituzionale dell’Ente alla selezione Amministrativa trasparente – Bandi di concorso, con valore di notifica a tutti gli effetti. Non resta che allenarsi per farsi trovare pronti al momento delle prove.