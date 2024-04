Viaggi low cost 2024, visita la Croazia con soli 24 euro: pensione completa in riva al mare | Affrettati, la promo sta per terminare

Grazie ad una strepitosa offerta è possibile soggiornare in un posto fantastico in Croazia a due passi dal mare. I dettagli della promo.

Desiderare di andare in vacanza ma non avere ancora le idee chiare su dove trascorrerle. Questa dinamica è comune a tantissimi italiani che con l’arrivo della stagione calda hanno voglia di mettersi in viaggio per concedersi un po’ di sano relax.

Al contempo però bisogna fare i conti con la propria situazione economica. Per forza di cose non tutti hanno le medesime possibilità e c’è chi dovrà cercare un po’ di arrangiarsi per cercare di trovare i giusti compromessi.

Scrutando in giro per la rete però si possono trovare delle opportunità allettante a prezzi abbastanza abbordabili. Un esempio in tal senso è la Croazia che sul portale “piratiinviaggio.it” è disponibile a cifre vantaggiose.

Si tratta di un pacchetto contemplato per famiglie o per gruppi di amici che prevede un soggiorno in una fantastica località di mare. Pronti per scoprire i dettagli del caso? Tenetevi forte, sono davvero incredibili.

Tutte le info sul posto e il curioso alloggio

La meta in questione si chiama Rovigno e si trova nella regione dell’Istria. Qui è possibile soggiornare nelle Mobile Homes Polari, ovvero delle case mobili immerse in un’ampia area totalmente immersa nella natura. A pochi passi c’è una spiaggia di circa 2 km caratterizzata da un mare cristallino, che rende il tutto ancor più allettante.

Ma non finisce qui. Oltre ai moderni alloggi in questa sorta di grande parco sono presenti campi da tennis, beach volley, pallacanestro, pallamano e ping pong. Spazio anche ad attività acquatiche, ciclismo e minigolf. Per chi invece preferisce fare delle escursioni basta recarsi nel centro cittadino di Rovigno e lasciarsi andare andare ai suoi vicoli medioevali e ad una sana cucina mediterranea.

Il prezzo finale per una famiglia composta da 4 persone

C’è ampia disponibilità fino a settembre che essendo un periodo di bassa stagione risulta di gran lunga più economico. Un alloggio per 4 persone nella fase finale dell’estate costa circa 24 euro a persona a notte. Una famiglia con 2 figli così può tranquillamente dormire con 100 euro a notte.

Ovviamente a luglio e agosto i costi sono maggiori. La quotazione lievita ulteriormente nel caso si desidera una casetta con maggior comfort. A prescindere da ciò l’opportunità è decisamente ghiotta e può consentire a molte persone di poter andare in vacanza senza troppi affanni.