5.000 euro di multa se sventoli questa bandiera: attento a non cadere nella trappola | Sei ancora in tempo

Alcuni gesti possono sfociare in multe piuttosto salate che vanno pagate tassativamente. Quali sono i frangenti di maggiore rischio.

Comportarsi bene nella società dovrebbe essere qualcosa di gratificante e al contempo normale. Non sempre però ciò accade. Alle volte per svariate ragioni si rischia di cadere nella trasgressione, che chiaramente comporta delle sanzioni.

Un esempio classico è la guida. Quando non si rispettano le regole scattano delle multe che alle volte possono essere anche piuttosto salate. Si pensi alla guida senza cintura o con il cellulare in mano solo per citarne alcune.

Il divieto di sosta è un altro dei casi da menzionare e che molte persone di fatto non osservano. Anche quando si sta in giro a piedi però si rischia di andare altro, magari con schiamazzi nelle ore notturne o addirittura atti osceni in luogo pubblico.

Piuttosto orripilante è anche la condotta di coloro che gettano dei rifiuti di grossa entità come dei frigoriferi nei classici bidoni anziché portali in discarica. In questo scenario però c’è anche quello dello schernire l’avversario, ed è ciò che è capitato qualche giorno fa in occasione del derby di Roma.

Il caso Mancini dopo il derby Roma-Lazio

Al triplice fischio che ha sancito la vittoria della Roma sulla Lazio il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha sventolato una bandiera biancoceleste sulla quale era disegnato un ratto, accompagnata da un’altra più piccola sotto con su scritto “Anti Lazio”. Non proprio un bel gesto nei confronti dei tifosi biancocelesti che sono andati su tutte le furie.

Nelle interviste del post partita il calciatore nel giro della Nazionale ha chiesto scusa affermando di aver preso la prima bandiera che gli è capitata tra le mani. Peccato però che alcuni filmati lo ritraggano nel chiedere palesemente quella bandiera sconfessando la sua versione. Ma il derby di Roma è da sempre così: chi vince gode e talvolta esagera e chi perde “rosica”.

La multa comminata al difensore giallorosso

L’episodio non è passato inosservato è il giudice sportivo Gerardo Mastandrea ha deciso di comminare al numero 23 romanista un’ammenda di 5.000 euro. La motivazione riportata, come da comunicato della Lega Calcio, nella nota cita testualmente “per aver sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post-gara sotto la propria curva”.

La decisione però non ha messo d’accordo tutti. Qualcuno si aspettava anche 1 o 2 giornate di squalifica. Non è stato così, ma di certo non si è trattata di una condotta da cui i posteri devono prendere spunto.