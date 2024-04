Conad assume subito, per candidarti ti serve solo questo titolo | Compila il modello e firmi il contratto

Chi desidera lavorare nel settore della GDO non dovrebbe lasciarsi sfuggire l’occasione offerta da Conad. Ecco i profili ricercati e come presentare la propria candidatura.

Conad è una nota catena di supermercati presente in tutte le regioni d’Italia. La società, attualmente, vanta più di 3.800 punti vendita, circa 2 mila soci e 74 mila collaboratori. A completare la struttura del Sistema Conad ben 54 Centri Logistici.

Nonostante, i numeri da capogiro, il gruppo è in continua espansione nel nostro Paese ed in vista di nuove aperture, offre diverse opportunità di lavoro.

Vediamo allora, quali sono i profili maggiormente ricercati e come presentare la propria candidatura.

Nuove assunzioni Conad: i profili ricercati

I supermercati Conad sono tra i più noti e presenti in tutto il territorio nazionale, sia nelle principali aree urbane che nelle zone rurali del Paese. La nota catena, fondata nel 1962, ha un’incredibile rete di punti vendita che comprende supermercati di diverse dimensioni, ipermercati e superstore e conta già 74 mila dipendenti. Tuttavia, la società è in crescita continua e, in vista di nuove aperture, è alla ricerca di nuove persone da inserire nel proprio organico.

Attualmente, i profili maggiormente ricercati sono: addetti al reparto macelleria e gastronomia, capo reparto, responsabili di punto vendita, farmacisti, assistenti di rete, IT specialist, responsabile centro commerciale, impiegato contabile. Chiaramente, i requisiti richiesti variano in base alla posizione per cui ci si candida. In linea generale, però, è gradita per tutte le posizioni aperte il possesso di residenza o domicilio nella zona di lavoro e disponibilità a lavorare su turni, nei festivi e nei weekend.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Conad

Per candidarsi alle offerte di lavoro del noto brand è necessario visitare il sito web Conad e accedere alla sezione “Lavora con Noi”. In questa pagina saranno elencate tutte le posizioni aperte e sarà possibile verificare i requisiti richiesti e la sede di lavoro. Basterà semplicemente accedere all’area “Posizioni Aperte” e rispondere all’annuncio di lavoro più congeniale.

Ricordiamo che, Conad offre anche la possibilità di poter presentare un’autocandidatura spontanea per future assunzioni. In questo caso, basta selezionare la sede per la quale ci si intende candidare e cliccare su “Prosegui”, per accedere al form da compilare. Insomma, se stai cercando una ghiotta opportunità per lavorare nel settore della GDO, per un Gruppo solido e in crescita costante non dovresti perdere altro tempo e inviare la tua candidatura!