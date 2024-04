Concorso pubblico urgente, con questo titolo il posto è tuo: contratto faraonico | Puoi candidarti entro lunedì

E’ aperto un nuovo bando di concorso davvero allettante. Di seguito tutti i dettagli sui requisiti per la partecipazione e la procedura per la candidatura.

Tra i nuovi concorsi pubblici del 2024, c’è un’interessante opportunità che arriva dall’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale Bergamo Est di Seriate.

Nello specifico, il bando aperto riguarda la selezione di un medico cardiologo con assunzione a tempo indeterminato. Come riporta il sito Concorsi Pubblici “[…] è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di cardiologia, da assegnare alla SC Riabilitazione specialistica cardiovascolare Ospedale di Seriate”.

Ecco quali sono i requisiti necessari per partecipare al concorso, le prove d’esame previste e come presentare la propria candidatura.

Concorso pubblico Azienda Socio – Sanitaria Territoriale Bergamo Est di Seriate: requisiti necessari e prove d’esame

Per poter partecipare al nuovo bando di concorso indetto dall’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale Bergamo Est di Seriate è necessario essere in possesso di una Laurea in medicina e chirurgia e specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente. E’ richiesta l’iscrizione all’albo dei medici – chirurghi o al corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea.

La selezione prevede diverse prove. In base a quanto stabilito dall’articolo 26 D.P.R. nr 483/1997 è prevista una prova scritta in cui relazionare un caso clinico simulato o argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. Alla prova scritta segue una prova pratica “su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione”. Infine, è prevista una prova orale “sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire”.

Come candidarsi al bando

Per partecipare al concorso è necessario presentare la propria domanda esclusivamente tramite procedura telematica, pena l’esclusione.

Dunque, entro il 6 maggio 2024 chi desidera partecipare al concorso deve collegarsi al sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it. Per ulteriori informazioni è possibile visionare il testo integrale del concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.UR.L.) n. 12 – Serie e avvisi e concorsi del 20 marzo 2024. In alternativa, è possibile consultare il bando sul sito web dell’Azienda all’indirizzo www.asst-bergamoest.it.