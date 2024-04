Truffa Avvocato, con due parole ti soffiano i soldi dal conto: sono tremendi | Ti chiedono questi dettagli

La tecnica è ormai piuttosto collaudata. Per fortuna però si può evitare il peggio: basta seguire alcune importanti indicazioni.

Le truffe sono una minaccia costante per i cittadini italiani, che devono sempre tenere alta la guardia onde evitare di cadere nella rete dei subdoli criminali. Purtroppo alle volte i loro loschi piani vanno a buon fine, altre fortunatamente no.

Divulgare le informazioni inerenti i principali tentativi di raggiro è sicuramente il miglior viatico per evitare che in futuro altre persone possano cascarci. In questa sede ci concentreremo sulla “truffa avvocato”.

Si tratta di una tecnica che ormai imperversa da diversi anni e che ha un cliché piuttosto specifico oltre che subdolo. La prima cosa da tenere a mente è che gli obiettivi principali sono i soggetti anziani. Dunque attenzioni a nonni e genitori un po’ più in avanti con l’età.

L’altro fattore che deve alimentare dubbi e sospetti è la tempestività con cui avviene il tutto. La fretta è un sinonimo piuttosto chiaro di qualcosa di poco chiaro e truffaldino. Andiamo quindi a scoprirne di più.

Truffa Avvocato: come funziona e come difendersi

Alla base di questo miserabile piano c’è uno studio della vittima così da andare a colpo sicuro. A quel punto si instaura un contatto telefonico attraverso il quale un finto avvocato comunica che uno dei propri figli ha causato un incidente gravissimo e che l’unico modo per scongiurare il carcere è il pagamento di un’ingente somma di denaro.

Dopo poco “magicamente” arriva un emissario dello studio legale a domicilio per ritirare i soldi e dopo averli presi sparisce nel vuoto così come il sedicente legale che ha fatto partire la chiamata. Il principale strumento di difesa in questi casi è la diffidenza. Nessun avvocato può “pretendere” cifre esorbitanti in seguito a dinamiche simili. Ci sono dei tempi tecnici anche piuttosto lunghi per risolvere controversie di questo genere.

Minaccia sventata a Catanzaro: la ricostruzione del caso a lieto fine

Proprio nei giorni scorsi, come riportato da ansa.it, a Cortale in provincia di Catanzaro un’anziana signora è stata presa di mira attraverso la truffa di cui sopra. Le erano stati chiesti addirittura 13.000 euro per evitare che il figlio finisse in prigione dopo aver procurato un brutale incidente stradale.

Per fortuna la signora al momento della consegna del denaro ha intuito in parte la situazione e con l’aiuto dei vicini ha contattato le forze dell’ordine. Dopo poco l’autore della truffa (che vantava già diversi precedenti) è stato ritrovato nelle campagne circostanti con la refurtiva addosso. Il furfante è stato bloccato e la signora ha riavuto nuovamente il suo denaro.