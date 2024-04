Sole 365 assume nell’immediato, grazie a questo documento il posto sarà tuo | Solo così puoi candidarti

I supermercati Sole 365 cercano nuovo personale da inserire nel proprio organico. Basta un semplice documento per ottenere il posto.

Sole 365 è una nota catena di supermercati con sede centrale a Napoli. L’azienda è relativamente recente, infatti è stata fondata nel 2013, ed è presente, soprattutto, in Campania con ben 71 punti vendita.

Marchio di proprietà della società AP commerciale s.r.l., oggi la rete è presente in tutte le città campane: Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta. Si tratta di una realtà in continua crescita ed alla continua ricerca di personale da inserire, sia per i vecchi punti vendita che in vista di nuove aperture.

Nello specifico, nuovi inserimenti sono previsti per gli stores presenti a Napoli, Salerno e Avellino. Vediamo quali sono le figure ricercate e come candidarsi all’offerta di lavoro Sole 365.

Nuove assunzioni Sole 365: i profili ricercati

Sole 365 è una catena di supermercati molto noti e frequentati in Campania. Vanta ben 71 punti vendita in tutte le città della regione del Sud Italia. Si tratta di un gruppo relativamente giovane, ma in continua crescita. Per cui, è alla ricerca di nuove persone da inserire nel proprio organico, sia per i vecchi stores che in vista di nuove aperture.

Nello specifico, sono ricercate figure da inserire nei punti vendita di Napoli, Salerno e Avellino. Le posizioni attualmente aperte sono: Banconista di reparto cucina, addetto bar, addetto macelleria, addetto reparto panetteria / panettiere. Non mancano le offerte di lavoro come: Addetto sala / BLS, cassiere, Addetto gastronomia, addetto ortofrutta, addetto pescheria. I requisiti richiesti, ovviamente, variano in base al profilo desiderato. In linea generale, possiamo dire che il Gruppo ricerca persone con forte motivazione, buona conoscenza e passione per il settore. Le offerte di lavoro sono rivolta a tutti, sia a personale con esperienza pregressa che a giovani alla prima esperienza.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Sole 365

Chi desidera far parte del Gruppo Sole 365, può inviare la propria candidatura attraverso il sito web dell’azienda, visitando la pagina “Lavora con noi”. In questa sezione sarà possibile prendere visione di tutte le posizioni aperte e selezionare quella di proprio interesse.

A questo punto, sarà sufficiente compilare il form di candidatura online. In caso di esito positivo, sarà la stessa azienda a contattare il candidato per un primo colloquio conoscitivo, dove saranno discussi anche i dettagli relativi alla retribuzione e alla tipologia di contratto somministrato.