LIDL assume urgentemente, con questo requisito preparati alla tredicesima: il contratto sarà tuo | Hai 24 ore di tempo per candidarti

La nota catena di supermercati tedesca è alla ricerca di nuovo personale da assumere. Basta un solo requisito. Ecco come candidarsi.

Arriva una ghiotta opportunità per chi desidera lavorare nella Grande Distribuzione Organizzata. La nota catena di supermercati tedesca, LIDL è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico.

Il Gruppo, fondato nel 1930, è attualmente tra i maggiori attivi nel settore della GDO, infatti, conta più di 12 mila punti vendita presenti in diversi paesi del mondo. LIDL è particolarmente attiva anche in Italia e vanta 730 discount e più di 20 mila dipendenti, ma essendo un gruppo in continua espansione è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico, sia per i diversi supermercati sparsi su tutto il territorio nazionale, che per la sede e i centri logistici.

Per candidarsi basta un solo requisito. Vediamo allora, quali sono i profili maggiormente ricercati e come presentare la propria candidatura per lavorare in LIDL.

Assunzioni LIDL: i profili ricercati

Il noto brand ha annunciato una maxi campagna di assunzioni in vista di un ulteriore espansione nel nostro Paese. Entro quest’anno, infatti, LIDL punta ad aprire ben 150 nuovi punti vendita, per arrivare a quota 1000 entro il 2030. L’obiettivo è assumere altre 6 mila persone.

Le offerte di lavoro della nota catena di supermercati, riguardano diversi settori: Amministrazione, Risorse Umane, Revisione, IT e Acquisti. Da inserire nelle sedi presenti in diverse regioni italiane, come: Lombardia, Sicilia, Sardegna, Veneto, Umbria, Abruzzo, Piemonte, Emilia Romagna, Valle d’Aosta e Lazio. Ma non mancano le occasioni anche in Campania, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana e Marche.

Come candidarsi alle offerte di lavoro LIDL

In linea generale, il brand ricerca laureati, diplomati e studenti, con o senza esperienza. Ovviamente, i requisiti variano in base al profilo desiderato, ma è ben gradita una buona competenza informatica e una buona propensione al contatto con i clienti e al lavoro di gruppo. Per inviare la propria candidatura basta collegarsi al sito ufficiale LIDL e accedere alla sezione “Lavora con Noi”. Lì sarà possibile dare un’occhiata a tutte le posizioni aperte e una volta selezionata quelle di gradimento, compilare il form ed inviare il proprio curriculum vitae.

Una volta valutato il curriculum, sarà la stessa azienda a contattare il candidato selezionato per un primo colloquio conoscitivo. Insomma, chi sogna un lavoro nel settore della GDO, non dovrebbe farsi sfuggire l’occasione.