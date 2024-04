Torta al cocco light, fai come nonna Amalia: con soli tre ingredienti esulta anche la bilancia | È buonissima

Come preparare una torta al cocco piuttosto leggera utilizzando pochi ingredienti. Cosa serve e in che modo si realizza.

Rinunciare al sapore di una torta è un qualcosa di estremamente quotidiano, ma al contempo bisogna fare i conti con la bilancia. Soprattutto dopo i periodi di festività è importante rimettersi al passo ed evitare i cosiddetti “sgarri”.

Al passo coi tempi però sono sempre più in auge le ricette “light” che consentono di lasciarsi andare al piacere senza assumere troppe calorie. Chiaramente a qualcosina bisogna rinunciare in termini di ingredienti, però così facendo il palato ne trae comunque beneficio.

In questa sede ci concentreremo in particolar modo sulla torta bounty quella al cocco per intenderci. Rispetto ad altre preparazioni infatti si può definire di gran lunga più leggera, anche se ciò non significa che bisogna abusarne.

Andiamo a scoprire quindi cosa serve per fare questa delizia e quali sono i passaggi cruciali da seguire assolutamente. Mi raccomando ogni singolo dettaglio può fare la differenza ai fini della buona riuscita di questo prelibato dolce.

Torta al cocco light: gli ingredienti

Partendo da ciò di cui necessitiamo per realizzare la torta bounty, stando a quanto riportato da latuadietapersonalizzata.it, ecco di cosa bisogna fare scorta:

350 grammi di ricotta light

60 grammi di scaglie di cocco

6 albumi d’uovo

3 tuorli

150 ml di latte

150 ml di acqua

35 grammi di burro di cacao (in alternativa olio di cocco)

10 grammi di gelatina in polvere

3-4 cucchiai di dolcificante stevia

1 cucchiaino di cacao in polvere

Il tempo di preparazione è di circa 15 minuti, quello di cottura invece si attesta sui 40-45 minuti. In totale quindi in poco più di un’oretta avrete realizzato la vostra torta al cocco. Per quanto concerne le calore sono all’incirca 166,71 Kcal per 100 grammi di prodotto.

Il procedimento di preparazione

Passando allo svolgimento in primis vanno frullate le scaglie di cocco il più possibile. Poi vanno montati gli albumi insieme al dolcificante e quel punto si amalgamano i due mix in modo da ottenere una composto dalla consistenza morbidissima. Il passaggio successivo è quello di riversare il tutto in uno stampo rotondo e far cuocere per circa 45 minuti a 150 gradi.

Giunti a questo è bene concentrarsi sullo strato da riporre sulla torta. Vanno mescolati i tuorli, l’acqua e la gelatina ed infine la ricotta light. Quando la base messa in forno sarà pronta dopo aver riposato potete mettere all’interno la crema alla ricotta. Non resta poi che mettere tutto in frigo per un paio d’ore e poi mettere il burro di cacao. Prima di servirla però va riposta ancora un po’ in frigo.