Maxi selezione pubblica 2024, grazie a questo diploma firmi subito il contratto | Le adesioni scadono venerdì

A chi è rivolto l’interessante concorso pubblico e quali sono i requisiti per potersi giocare le proprie chance di poter passare la selezione.

Sei alla ricerca di un lavoro stabile e di prestigio, ma non riesci a trovare nulla che ti soddisfi realmente? Se fai parte di uno specifico ambito potrebbe essere arrivata l’opportunità giusta da non lasciarsi scappare per nessun motivo.

Infatti è stato indetto un Concorso pubblico in una specifica località del nostro paese e rigorosamente con contratto a tempo indeterminato. I posti a disposizione però sono solamente 10 e quindi sicuramente ci sarà molta concorrenza.

Nello specifico, stando a quanto riportato da concorsipubblici.com, il bando si intitola “Geometra della Città metropolitana di Roma Capitale” e come si può evincere dalla dicitura è chiaramente dedicato a coloro che vantano un percorso da geometri e che sono disponibili a lavorare nella Città Eterna.

Non resta quindi che andare a scoprire tutti i particolari inerenti a questo concorso che sicuramente farà gola a tanti. Partiamo dai requisiti necessari per poter concorrere per poi andare a vedere i termini e le modalità di iscrizione oltre che le prove di selezione.

Concorso geometra “Città metropolitana di Roma”: titoli richiesti

Per poter partecipare è richiesto il “Diploma di Geometra o Diploma di Perito in Costruzioni, Ambiente e Territorio o Perito Industriale”. Possono essere ammessi anche dei candidati senza i suddetti titoli, ma a patto che siano in possesso dei di seguenti titoli di studio.

Nello specifico devono avere dei diplomi di laurea in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria Edile – Architettura, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Ingegneria meccanica, Ingegneria elettronica, Politica del Territorio e Urbanistica e Ingegneria civile solo per citarne alcune. Sul bando c’è l’elenco completo di quelle utili.

Procedura e prove di selezione

Le prove prevista sono sostanzialmente due: una scritta e una orale. La prima consiste nella somministrazione di quesiti a risposta aperta o a scelta multipla su diverse materie come Diritto Costituzionale, Amministrativo e tante altre specifiche del settore. Spazio anche a quesiti di natura attitudinale e situazionale.

L’orale invece consiste in un colloquio individuale che ha come obiettivo quello di valutare l’attitudine e la preparazione del candidato a ricoprire il ruolo professionale messo in palio dal concorso. La domanda va inviata entro il 3 maggio 2024 all’indirizzo www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=41ffb46ee42343d7b7bf5f1e60104c6a. Per qualsiasi altra specifica è bene riconsultare il bando in modo tale da poter essere sicuri sotto ogni punto di vista.