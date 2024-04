Voli 2024, se prendi questo aereo rischi una multa salatissima: non fare mai questo gesto | Ti fanno sborsare un capitale

In aereo come è giusto che sia bisogna tenere una certa condotta onde evitare spiacevoli conseguenze. Ecco cosa è successo.

Prendere un aereo è ormai una prassi piuttosto comune per chi si sposta con una certa frequenza. Grazie a questi mezzi di trasporto il mondo è diventato decisamente più piccolo e in poco tempo si possono raggiungere delle mete finora non contemplate.

Durante questi tragitti può capitare di vedere comportamenti strani e personaggi curiosi, d’altronde in giro per il globo ci sono personalità di ogni tipo. Ma la storia che stiamo per raccontarvi supera di gran lunga ogni limite.

In generale non solo durante gli spostamenti, ma i qualsiasi contesto della vita quotidiana è doveroso comportarsi in maniera adeguata e non intaccare la libertà e la morale altrui. Stavolta non è stato affatto così.

Un passeggero di un volo di Air New Zeland l’ha fatta talmente grossa che alla fine ha dovuto pagarne lecitamente le conseguenze. Tenetevi forte, seppur possa sembrare incredibile di primo impatto, è davvero successo.

La storia che ha dell’incredibile: un uomo ha urinato…

Durante un volo Sidney-Auckland, stando a quanto riportato ilgiornale.it, un uomo di 53 anni è stato sorpreso mentre urinava con tutta tranquillità all’interno di una tazza. Il tutto mentre era comodamente seduto nel suo posto sull’areo. A rendere ancor più spiacevole l’accaduto è che accanto a lui c’erano due donne, una madre e una figlia.

La ragazza di appena 15 anni insieme alla mamma si sono rese immediatamente conto dell’accaduto e hanno poi espresso il loro sdegno: “Ci siamo sentite umiliate” – hanno rivelato nelle interviste realizzate poco dopo. Ma non finisce qui. Secondo diversi testimoni era in palese stato d’ebrezza e quando si è recato in bagno presumibilmente per svuotare la tazza, è inciampato versando una buona quantità di urina su un malcapitato assistente di volo.

Le conseguenze del folle gesto: la salatissima multa

Al momento della discesa dal velivolo è stato preso da parte dal personale di bordo fino all’arrivo della polizia federale australiana che lo ha rimproverato per lo sgradevole gesto e lo ha inoltre multato in maniera piuttosto corposa dopo aver appurato quanto successo.

La sanzione comminata è stata di 600 dollari australiani che equivalgono a 395 dollari americani. Insomma, niente mezze misure. Una pena esemplare per cercare di debellare certi comportamenti in questi specifici contesti. Air New Zeland ha fatto sapere di ritrovarsi più di qualche volta alle prese con clienti molesti a cui in alcuni cadi viene vietato di salire sull’aereo.