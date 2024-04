Bonus Trasporti 2024, ora puoi averlo solo se ti presenti allo sportello con questa carta: la trovi ovunque | Hai solo due giorni di tempo

Il 2024 porta con sé alcune novità riguardo il Bonus Trasporti. Ecco cosa cambia e cosa fare per ottenerlo.

In origine, il Bonus Trasporti prevedeva un contributo pari a 60 euro per l’acquisto di biglietti e abbonamenti ai mezzi pubblici per chiunque ne facesse richiesta, a patto che, avesse un reddito non superiore a 20 mila euro.

Il beneficio, non è stato però riconfermato per il 2024, anche se a breve potrebbe arrivarne una nuova versione.

Come riporta Il Messaggero, la misura potrebbe essere assorbita nella carta Dedicata a te, riconfermata nell’ultima Manovra. Questo significa che, cambiano i requisiti per il riconoscimento del bonus trasporti. Vediamo allora, chi potrà beneficiarne e cosa fare.

Bonus Trasporti 2024: cosa cambia

Come abbiamo anticipato, il Bonus Trasporti cambia pelle. La misura, infatti, potrebbe essere presto assorbita dalla carta Dedicata a Te. Ricordiamo che la carta Dedicata a te è la prepagata, nota anche con il nome di Social Card, utilizzabile per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, per il rifornimento di carburante o, appunto, l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, riconosciuta alle famiglie composte da almeno tre persone e con un indicatore ISEE non superiore a 15 mila euro.

La carta, introdotta nel 2023, conteneva 382,50 euro e successivamente incrementata con ulteriori 77,20 euro, per le famiglie in situazioni di disagio economico. Insomma, la misura è ancora valida per il 2024, ma solo parzialmente e con una platea di beneficiari significativamente ridotta.

Come ottenere il bonus trasporti 2024

Per quest’anno, dunque, il bonus trasporti verrà accorpato alla carta Dedicata a Te. In altre parole, a poterne beneficiare saranno solo le famiglie titolari di Social Card, ovvero, quelle composte da almeno tre persone e con indicatore ISEE pari o inferiore a 15 mila euro. Per ottenere il beneficio, non occorre presentare alcuna domanda, ma l’importo sarà accreditato in automatico sulla prepagata. Al momento, non ci sono ancora informazioni certe riguardo ai tempi di accredito e, soprattutto, all’importo riconosciuto. Stando a quanto scrive Il Messaggero “Non è escluso che l’intero importo sulla carta – di circa 460 euro – possa essere utilizzato interamente per gli abbonamenti al trasporto pubblico”.

Ad ogni modo, per avere informazioni più dettagliate, non ci resta che attendere la pubblicazione del decreto attuativo, grazie al quale saranno precisati importi riconosciuti e gli acquisti consentiti. Intanto, restiamo in attesa e ricordiamo che la Social Card verrà rinnovata con il prossimo decreto.