Truffa Agenzia delle Entrate, non aprire questa mail per nessun motivo: ti bucano le tasche | Smascherali così

Apparentemente sono comunicazioni reali, ma dietro si nasconde una truffa che svuota le tasche delle malcapitate vittime. Ecco come evitare la trappola.

E’ di nuovo allarme phishing, la nuova frontiera della truffa ai danni degli utenti del web. Attraverso una e-mail o un altro tipo di comunicazione, i cyber criminali cercano di attirare la loro vittima, fingendosi un mittente affidabile.

Non è sempre facile riconoscere questa truffa, soprattutto, perché le comunicazioni sembrano in tutto e per tutto reali, con tanto di loghi e indirizzi web. Ecco perché, sebbene siano ormai anni che viene perpetrato il phishing, sono ancora tantissimi gli utenti a cadere in trappola e a ritrovarsi con i conti svuotati.

A nuocere nuove vittime, ora, è la truffa Agenzia delle Entrate. I malfattori del web identificandosi come dipendenti dell’ente, cercano di sottrarre informazioni personali e i codici di carte di credito e prepagate. A lanciare l’allerta è la stessa Agenzia delle Entrate che attraverso un comunicato sul portale, fa sapere: “Continuano a circolare false comunicazioni e-mail dell’Agenzia delle Entrate riguardanti presunte incongruità nelle dichiarazioni, tematica della quale abbiamo dato notizia recentemente. Il fine di queste comunicazioni è quello di attirare l’attenzione della vittima cercando un contatto dal quale successivamente instaurare un’azione fraudolenta”. Ecco perché è bene sapere cosa fare per evitare di cadere in trappola.

Truffa Agenzia delle Entrate: è di nuovo allerta phishing

Un nuovo pericolo minaccia gli utenti. Questa volta, la truffa porta il nome dell’Agenzia delle Entrate, in realtà dietro si nasconde un gruppo di malfattori. Purtroppo, incappare nella rete degli hacker è piuttosto facile, considerato che le comunicazioni inviate sono in tutto e per tutto simili a quelle dell’ente.

Per tale ragione, la stessa Agenzia ha dispensato alcuni consigli per smascherare l’inganno.

Come evitare la trappola del phishing

Come abbiamo anticipato non è molto semplice distinguere una e-mail fraudolenta da una reale. Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: “non invia mai per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti”.

Si raccomanda, dunque, di non cliccare per nessuna ragione, link e di non fornire informazioni personali e dati sensibili. In conclusione, l’ente si dichiara totalmente estraneo a questo tipo di comunicazione e sottolinea: “In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina ‘Focus sul phishing’, rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziadelleentrate.gov.it o direttamente all’Ufficio territorialmente competente”.