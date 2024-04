Euronics assume personale, ti serve il diploma e sei nello staff: le posizioni aperte sono tantissime | Compila il modulo

Arrivano nuove opportunità di lavoro da Euronics. Chi interessato ad un impiego nella GDO, farebbe bene a non lasciarsi sfuggire questa occasione. Per candidarsi basta il diploma.

Euronics International Ltd è un’azienda che opera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. La società si occupa della vendita di elettrodomestici ed elettronica.

Nato nel 2001, attualmente, il Gruppo vanta oltre 11.500 stores, sparsi in 35 Paesi europei. Il brand ha investito, in maniera importante, anche nel nostro Paese. Infatti, al momento sono più di 500 i punti vendita a insegna Euronics, Euronics City e Euronics Point.

In tutto, il gruppo conta quasi 5 mila dipendenti, ma trattandosi di un gruppo in costante crescita è alla continua ricerca di nuove persone da inserire nel proprio organico. Vediamo allora, quali sono i profili maggiormente richiesti e come candidarsi all’offerta Euronics.

Nuove assunzioni Euronics: i profili richiesti

In Italia, la nota società di elettrodomestici ed elettronica vanta già quasi 5 mila dipendenti, ma trattandosi di un gruppo in continua espansione è alla ricerca di nuove persone da inserire nel proprio organico. La ricerca è rivolta sia a persone che vantano esperienza pregressa nel settore, che a giovani alla prima esperienza.

I profili maggiormente ricercati sono: commessi, cassieri, magazzinieri e responsabili, ma non manca la possibilità di candidarsi per posizioni nell’amministrazione e nella logistica. Chiaramente, i requisiti richiesti variano in base al profilo desiderato, ma in linea generale possiamo dire che è gradita una forte motivazione e una buona propensione al contatto con la clientela e al lavoro di gruppo. Per candidarsi alle offerte di lavoro Euronics basta essere in possesso del diploma. Vediamo allo come fare.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Euronics

Chi è interessato a lavorare nel mondo Euronics, può visitare il sito web ufficiale del Gruppo. Alla pagina dedicata alle carriere, bisogna selezionare la voce “Lavora con noi” e inviare il proprio curriculum compilando l’apposito form. Per farlo, però, è necessario effettuare la registrazione al sito e disporre delle credenziali di accesso. Qualora non dovesse essere aperta una posizione di interesse, è sempre possibile inviare una candidatura spontanea per future assunzioni.

Nella pagina, inoltre, è presente la possibilità di entrare nel franchising di Euronics. Per inoltrare la propria richiesta basta scrivere all’indirizzo di posta elettronica infofranchising@euronics.it. Non lasciarti sfuggire questa occasione così importante se hai sempre sognato di poter lavorare in un modo legato alla tecnologia e agli elettrodomestici.