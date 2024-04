Coop assume immediatamente, con pochi requisiti firmi subito il contratto | Candidati qui

La catena di supermercati Coop ha aperto a nuove assunzioni in vari punti vendita sparsi in giro per l’Italia. Quali sono le figure ricercate.

La possibilità di poter lavorare per un gruppo grande e prestigioso come quello Coop è sicuramente allettante. Poter far carriera ed entrare in pianta stabile in una delle aziende leader del settore supermercati italiani è un traguardo a cui in tanti ambiscono.

Chiaramente per poter far parte del gruppo è necessario che qualcuno esca. Così come capita nella maggior parte delle società di questo mondo il ricambio è alla base di tutto. A quanto pare la Coop sotto questo punto di vista ha una buona turnazione.

Per effetto di ciò in questa fase sono aperte diverse posizioni che vanno tutte scrutate ed esaminate minuziosamente. Qualora dovesse esserci qualche spiraglio interessante, non esitate ed inviate subito la domanda.

In questo momento la ricerca è aperta in diverse aree da nord a sud del Bel Paese e quindi con un po’ di fortuna è possibile trovare lavoro non troppo lontano dalla propria dimora. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del caso.

Assunzioni Coop: i profili richiesti dall’azienda

In primis è bene specificare che i supermercati avendo tanti reparti possono ritrovarsi ad avere bisogno di tantissime figure completamente differenti tra di loro. Quindi si va da coloro che sono più pratici dell’ambito commerciale fino ad arrivare a chi deve occuparsi meramente dei rapporti con la clientela.

Per questo possono tentare la trafila sia coloro che hanno delle lauree in materie economiche e sono maggiormente ferrati con argomenti come vendite e marketing, sia coloro che hanno maturato esperienze pregresse nei reparti e sono in grado di soddisfare le esigenze della clientela.

Assunzioni Coop: quali sono le sedi di lavoro

In Liguria si ricercano addetti alle vendite a La Spezia, Ventimiglia, Sanremo, Tigullio, Carasco e Albenga. Stessa posizione aperta anche a Milano, Brescia e Voghera mentre a Cassano D’Adda e Rodengo Saiano cercano dei banconisti per la macelleria. Anche Nova Coop (che opera prevalentemente in Piemonte) sta ricercando diversi addetti vendita per vari punti sparsi nella regione.

Ma non solo. Richiesti anche dei capi reparto pescheria, farmacisti e coordinatori merci. Sono speranzosi di trovare nuove forze da inserire in organico anche Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia, Coop Alleanza 3.0 e tanti alti sottogruppi dell’azienda. Per poter concorrere è necessario compilare l’apposito modulo online presente nella sezione “Lavora con noi”.