Expert, non era mai successo prima: climatizzatore a soli 29 euro | Affrettati che stanno terminando

Nei negozi della nota catena di elettrodomestici è possibile acquistare un climatizzatore a prezzi stracciati. Ecco di quale si tratta.

L’arrivo dei primi caldi fa ritornare in auge l’uso dei climatizzatori. Soprattutto durante la fase estiva sono ormai fondamentali per poter sopperire alle ondate di caldo con cui ci ritroviamo spesso a dover fare i conti.

Trattandosi di apparecchi delicati sono soggetti a guasti e obsolescenza. Per questo alle volte è opportuno fare un piccolo investimento e comprarne qualcuno da piazzare in giro per casa dove possono garantire un po’ di refrigerio.

Naturalmente non si tratta di una spesa di poco conto e quindi è sempre bene ragionarci su prima di agire. Comparare i prezzi dei vari negozi è sicuramente una soluzione intelligente e proprio a tal proposito in questa fase una in particolare sta attirando notevoli attenzioni.

Si tratta di quella di Expert che sta concedendo la possibilità ai suoi avventori di portarsi a casa un climatizzatore di ottima qualità con una soluzione conveniente e al tempo stesso non troppo dispendiosa. Eccola nello specifico.

Climatizzatore con rate da 29 euro al mese: caratteristiche e costo totale

In pratica con 299 euro totali si può avere subito un condizionatore della Diloc. La notizia più eclatante è che si può acquistare in 10 comode rate da 29,99 euro al mese. Di fatto quanto una connessione Internet per intenderci.

Andando a scrutare il prodotto nel dettaglio il “Climatizzatore AQUA9000 MONO SPLIT 9.000 BTU” è dotato di unità interna a pompa di calore. Ha una doppia classe energetica in base alla stagione nel quale viene utilizzato: Raffreddamento A++ e Riscaldamento A+. Dispone inoltre della funzione Eco e di un comodo display su cui è possibile vedere i gradi e tutte le altre info.

Gli altri climatizzatori a prezzi convenienti da Expert

Questo è chiaramente il pezzo più economico, ma da Expert si possono trovare tanti altri modelli come ad esempio quello Samsung acquistabile con 10 rate da 42,90 euro per un totale di 429 euro. Il condizionatore targato Daikin costa invece 499,99 euro e si può rateizzare in 10 trance da 49,99 euro al mese.

Ritornando alla Diloc l’altra vantaggiosa proposta è il condizionatore da 699,99 euro in 20 rate da 34,99 euro. Expert propone alle medesime condizioni anche il condizionatore del brand Olimpia Spendid. Dunque le offerte di certo non mancano. Ovviamente la scelta va fatta non solo in base alle proprie tasche, ma anche in base alle caratteristiche dei prodotti disponibili.