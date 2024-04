Mediaworld, ora o mai più: iPhone 15 a 80 euro, non è uno scherzo | La promo scade martedì

Da Mediaworld è possibile acquistare l’iPhone 15 pagando una cifra decisamente vantaggiosa. I dettagli della speciale offerta

L’iPhone è l’oggetto del desiderio di tantissime persone appassionate di cellulari e di tecnologia in generale. Per poterlo acquistare è necessario uno sforzo economico che non sempre è possibile sostenere.

Soprattutto per quanto concerne gli ultimi modelli è abbastanza complicato averli a prezzi contenuti, anzi di fatto è impossibile. Per questo bisogna sempre aspettare qualche anno prima di poter mettere le mani su questo prezioso strumento.

Così però si cade nel rischio dell’obsolescenza visto che la Apple è sempre pronta a rilasciare dei modelli nuovi e ancora più all’avanguardia di quelli precedenti. Per scongiurare ciò però una soluzione c’è. Basta solo saper scrutare tra le varie offerte dei negozi di tecnologia.

Ad esempio da Mediaworld, catena piuttosto noto per la vendita di dispositivi mobili e in generali di prodotti tecnologici ed elettronici in questa fase c’è un’offerta riguardante l’iPhone 15 da non lasciarsi assolutamente scappare. Andiamo a scoprirla insieme nel dettaglio.

L’iPhone 15 in comode rate mensili: i dettagli del finanziamento

Di fatto per tutto il mese di aprile si può acquistare il suddetto modello di iPhone a 899,99 euro pagando con comode rate mensili. Il piano di finanziamento prevede 12 rate da 80 euro al mese con Tan fisso al 12,08 % e Taeg 12,78 euro. Al termine dell’anno quindi il costo complessivo sarà di 960 euro.

Ammortizzato in questo modo però non va a gravare in maniera eccessiva sulle tasche del cliente, che può così avere fin da subito il proprio telefono senza dover pazientare per mesi o addirittura per anni. Insomma un buon compromesso che consente di poter acquistare un iPhone senza andare in affanno.

Gli altri prodotti acquistabili tramite convenienti rate

Mediaworld però come detto non si occupa solo di cellulari, bensì di tanti altri prodotti del ramo tecnologico. Ad esempio in questo periodo è disponibile la “piastra Dyson Airstrait” in 20 rate da 24,95 euro (prezzo totale di 499 euro) con Taeg e Tan praticamente a zero.

L’altro pezzo forte delle proposte dell’azienda è il “Frigorifero side by side”. L’elettrodomestico ha una costo complessivo di 789 euro, ma grazie al prestito con Tan fisso dell’11,94% e il Taeg del 12,61% si può pagare in 20 rate da 43,70 euro per una cifra totale di 874 euro. Dunque, ci sono opzioni di ogni genere e che abbracciano diverse categorie. Potendo contare sul pagamento dilazionato ci si può concedere questi prodotti che possono sempre risultare utili.