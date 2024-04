Hai ancora le Colombe di Pasqua in casa? Non mangiarle: con questa ricetta fai il dolce più buono che esista | Prendi carta e penna

Grazie alle colombe di Pasqua avanzate si possono realizzare diversi dolci decisamente gustosi e tutti da assaporare. Scopriamoli insieme.

La Pasqua è ormai archiviata, ma sicuramente ha lasciato in dote diversi dolci avanzati tra cioccolata delle uova e colombe. Se per quanto concerne la cioccolata ci sono sempre svariati modi per smaltirla, non si può dire altrettanto per la colomba.

O almeno questo è ciò che pensa la gente comunemente. In realtà anche il panettone pasquale può essere sfruttato per tantissime altre creazioni pasticcere. Alcune magari sono più rinomate, altre del tutto sconosciute.

Fatto sta che tra colombe avanzate e quelle non aperte (e che in pochi mangiano una volta passata la festa) si può dare sfogo alla propria fantasia in cucina. Naturalmente è bene avere almeno un po’ di dimestichezza per quanto concerne la pasticceria.

Di fatto è una sorta di riciclo che però in una fase in cui gli sprechi alimentari sono alle stelle è sicuramente un fattore positivo. E poi, è inutile negarlo i dolci sono sempre ben accetti a tavola. Quindi bando alle ciance e andiamo a scoprire tutti i possibili “derivati” della colomba.

Come “riciclare” le colombe pasquali

Visto la fase primaverile una buona idea potrebbe essere lo “Zuccotto di colomba alle fragole” che non sarebbe altro che una sorta di torta fatta sfruttando appunto gli avanzi di colomba. Ancor più succulenta è la “Sbriciolata di colomba ricotta e cioccolato”. In questo caso non resta che seguire la procedura della classica sbriciolata aggiungendo la colomba.

I “Tartufini di Colomba” sono invece una vera e propria prelibatezza tutta da gustare. Essendo rapidi da preparare possono rappresentare la classica idea dell’ultimo minuto. Sulla stessa falsa riga troviamo gli “Ovetti ripieni di Colomba”. Cioccolato fuori colomba e ricotta dentro. Cosa desiderare di più?

Dolci con gli avanzi della colomba: le ricette meno rinomate

Probabilmente delle “Cupolette di Colomba al kiwi”. Si farciscono con crema di yogurt e appunto i kiwi, frutto afrodisiaco che molte persone inseriscono nei regimi alimentari salutari. In questo caso ovviamente c’è ben poco di light, ma in questo caso può anche andar bene così.

A chiudere questa interessante rassegna di dolci fatti con gli avanzi delle colombe c’è “L’Uovo di cioccolato farcito di tiramisù”. Non serve chissà quale ingegno in questo caso. Basta procurarsi dei mezzi gusci di uova di pasqua e farcirli con fette di colomba bagnate con il caffè e la crema al mascarpone.