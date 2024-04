MD, lo sconto è pazzesco: prodotti di grandi marchi a metà prezzo | Apri subito il volantino

La catena di supermercati MD ha varato degli sconti importanti su diversi prodotti. Quali sono e fino a quando si potranno acquistare in saldo

Fare la spesa al supermercato è un qualcosa di non propriamente semplice. Infatti gli avventori devono barcamenarsi tra gli scaffali dei punti vendita alla ricerca di prodotti non eccessivamente cari e che non vadano inficiare sulle proprie tasche.

Anche per questo sempre più persone si affidano ai discount dove notoriamente è possibile trovare diversi alimenti e oggetti utili per la casa a prezzi nettamente più bassi rispetto ai comuni supermercati.

Tra questi spicca sicuramente l’MD che periodicamente propone delle offerte a cui è praticamente impossibile rinunciare. Inoltre è stato sfatato anche il mito che ciò che viene venduto nei discount sia di bassa qualità. Dietro la produzione di molteplici generi alimentari ci sono infatti grandi marchi.

Tornando alla convenienza in questa fase iniziale del mese di aprile MD ha in serbo notevoli sorprese per i suoi clienti. Sono diversi i prodotti scontati da andare a prendere il prima possibile. Ecco quali sono nel dettaglio.

I prodotti scontati da MD: i dettagli del volantino

Tra tutti spicca lo yogurt greco (Bianco Intero) della Kalos nel vasetto da 150 grammi che grazie allo sconto del 40% si può prendere a 0,59 centesimi al pezzo anziché 0,99 euro. Il formaggio grattugiato appartenente al marchio Malga Paradiso da 100 grammi è disponibile invece a 0,69 centesimi con uno sconto del 30% rispetto al costo originario.

Tra gli altri cibi da non farsi scappare assolutamente vanno annoverati gli hamburger di prosciutto cotto de La Fattoria. Il formato classico da due è scontato al 30% ed è in vendita a 1,32 euro. Attenzione al tè Casado, che si può prendere a soli 0,55 euro a bottiglia. Anche in questo caso lo sconto applicato corrisponde al 30%.

Fino a quando è valida la promozione

Per quanto concerne i prodotti per la casa il detergente multiuso della DAT5 con alcol da 750 ml è reperibile addirittura al 40% in meno. Anziché 1,29 euro lo potrete pagare 0,78 euro. Tutte queste promo però sono disponibili dal 2 al 14 aprile, dopo di che ne subentreranno altre.

Quindi chi vuole fare scorte e non vuole perdersi questi prezzi vantaggiosi è meglio che si affretti. D’altronde i punti vendita MD sono sparsi in maniera omogenea da nord a sud del paese e per effetto di ciò non è poi così complicato trovare il supermercato più vicino al proprio domicilio.