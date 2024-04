Assunzioni incombenti Nike, con pochi requisiti il posto è tuo | Ecco tutte le posizioni aperte

Nike è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico. Bastano pochi requisiti e il posto potrebbe essere tuo!

L’azienda, nata dalla collaborazione tra Bill Bowerman, allenatore di atletica leggera, e Phil Knight, studente di economia, vede la luce nel 1971. Negli anni, la Nike è divenuta sempre più celebre a livello mondiale, grazie soprattutto al suo inconfondibile logo.

Attualmente, la nota azienda di attrezzature sportive, vanta oltre 75 mila dipendenti in tutto il mondo, ma è alla continua ricerca di diversi profili da inserire nel proprio organico.

Chi è interessato a lavorare per uno dei brand più iconici nel mondo dello sport e non solo, non dovrebbe assolutamente farsi sfuggire questa ghiotta opportunità.

Vediamo allora, quali sono i profili ricercati, i requisiti richiesti e come inviare la propria candidatura per lavorare in Nike.

Assunzioni Nike: i profili ricercati

Nike è un’azienda leader nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori sportivi e, sebbene vanti già più di 75 mila dipendenti in tutto il mondo, è alla continua ricerca di nuove risorse per ampliare il proprio organico. In linea generale, il Gruppo cerca diversi profili. Tra quelli maggiormente richiesti: Designer di prodotto, Professionisti del marketing, Specialisti del commercio e delle vendite, Esperti di supply chain e logistica, Specialisti in ricerca e sviluppo, Esperti in data analysis e intelligenza artificiale.

Questi sono solo alcuni dei profili maggiormente ricercati dal noto brand, ma la gamma delle opportunità di carriera è davvero molto vasta e nei settori più disparati: dalla finanza alle risorse umane ed altro ancora.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Nike

Come abbiamo visto, sono piuttosto numerosi i profili ricercati da Nike, aperti anche ai più giovani alla prima esperienza. Insomma, che tu sia un neo laureato o un esperto del settore, faresti bene a non lasciarti sfuggire questa ghiotta opportunità ed inviare la tua candidatura. I requisiti richiesti sono pochissimi, ma possono variare in base al profilo desiderato. In linea di massima, è gradita una buona conoscenza della lingua inglese e un’ottima propensione al lavoro di gruppo.

Per inviare una candidatura è necessario visitare il sito del Gruppo ella sezione “Carriere Nike”, dove è possibile prendere visione di tutte le posizioni aperte, e compilare il form seguendo le istruzioni specificate per ciascuna posizione. Qualora, non dovessero esserci offerte per il profilo desiderato è sempre possibile inviare una candidatura spontanea, allegando il proprio curriculum vitae e una lettera di presentazione in cui viene evidenziato l’interesse a lavorare per il noto brand.