Hai questa forchetta in casa? Vai subito a venderla: col ricavato comprerai un centro commerciale | Controlla subito in credenza

Gli oggetti del passato stanno letteralmente spopolando tra i collezionisti. Avere, ad esempio, una di queste forchette in casa può farti guadagnare un mucchio di soldi.

Agli occhi di qualcuno gli oggetti vintage possono sembrare solo delle cose vecchie e impolverate. Così non è, invece, per i collezionisti alla continua ricerca di oggetti del passato. Questo, ovviamente, non riguarda tutti i vecchi oggetti, ma solo quelli particolari, rari e tenuti in buono stato di conservazione.

Possedere una di queste cose, potrebbe far intascare davvero un bel gruzzoletto. Oltre alle classi monete e i francobolli, sono di grande interesse anche i vecchi giocattoli, i libri antichi, piuttosto che i vinili e le macchine da scrivere.

Tra gli oggetti che attirano molto l’attenzione dei collezionisti e gli appassionati di oggetti vintage anche le posate. Avere, ad esempio, particolari forchette, magari dimenticate in qualche scatolone su in soffitta, potrebbe essere una vera e propria fortuna.

Hai questa antica forchetta? Scopri subito quanto vale

Le posate antiche sono oggetto del desiderio di molti collezionisti. Tra quelle di maggior interesse e valore, senza dubbio, quelle realizzate prima del 1800. Si tratta, infatti, di esemplari piuttosto particolari e rari, quindi dal valore economico davvero pazzesco. Il motivo è presto detto, prima del 1800 l’argento non era prodotto in serie da macchine, ma lavorato a mano. Ad influenzare il valore delle vecchie forchette, cucchiai e coltelli può essere anche la loro storia. Ad esempio, il fatto che sia appartenute ad una famiglia importante potrebbe incidere notevolmente sul guadagno.

Ma allora, come riconoscere delle antiche posate di valore da semplici posate vecchie?

Come riconoscere le antiche posate di valore

Non tutte le posate, seppur antiche possono avere un interessante valore collezionistico. Per cui, per i meno esperti è bene conoscere i fattori che fanno la differenza. Un primo aspetto da non sottovalutare è la brillantezza. Le posate antiche non brillano, considerato che l’argento con il tempo tende ad ossidarsi. Un altro aspetto da controllare, per essere certi che si tratti di argento è la caratura. La caratura dell’argento è 800.

Infine, può essere utile verificarne la punzonatura, cioè, quell’impronta che indica la produzione dell’oggetto. In tutti i casi, per essere davvero certi del valore delle vecchie posate, può essere utile rivolgersi a degli esperti, magari al gioielliere di fiducia, ad un mercatino dell’usato o rivolgersi a qualche sito di aste online.