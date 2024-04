Truffa del clown, se lo becchi per strada può farti molto male: altro che film horror | Lo riconosci da questo particolare

Dietro a diversi clown che si spacciano per benefattori si celano delle persone senza scrupoli che vogliono solo spillare denaro alla gente.

Le vie delle truffe sono infinite, ma quando per compiere questi raggiri ed estorcere denaro al prossimo vengono sfruttate delle cause benefiche, il tutto assume dei connotati ancor più squallidi del solito.

Purtroppo però è bene che lo sappiate, ciò avviene e anche con una certa frequenza. Avete presente i clown che prestano servizi nelle strutture ospedaliere in favore dei bambini malati? Alcuni di questi non sono autentici e si avvalgono di questa figura che nasce con nobili intenzioni per compiere i loro loschi piani.

A testimoniare questo trend ci hanno pensato Missione Sorriso Valle d’Aosta e la Federazione Nazionale Clown Dottori. Come riporta valledaostaglocal.it sono state molteplici le segnalazioni di azioni truffaldine.

Prima di addentrarci nella materia e capire come smascherare questi criminali, è bene sottolineare che non c’entrano nulla con chi ogni giorno porta avanti questa attività nel puro interesse delle persone che sono alle prese con seri problemi di salute.

In che modo si possono riconoscere i finti clown

Un dettaglio di non poco conto è che i veri clown non raccolgono fondi porta a porta e non chiedono soldi in strada. A ciò va aggiunto che non portano dolci e giocattoli ai bimbi nei reparti, ma si attengono alle regole igieniche e nutrizionali dei nosocomi.

Inoltre promuovono progetti specifici e svolgono le loro attività a stretto contatto con gli ospedali. Chi non riesce a spiegare i propri programmi in maniera lineare e precisa probabilmente sono degli impostori. L’ultimo tassello riguarda il momento della donazione. Prima di farla è bene verificare accuratamente le credenziali dell’associazione a cui state versando.

Come estirpare la piaga della falsa beneficenza

Alla lunga queste manovre finiscono per scoraggiare le persone che si ritrovano poi a non saper distinguere il bene dal male e nel dubbio non donano più. E questo crea ancor più danno a chi ha davvero bisogno di fondi per sostenere le proprie associazioni. Per questo è bene che tutti siano collaborativi sotto questo punto di vista.

Chi si accorge di qualcosa di sospetto deve immediatamente contattare le autorità competenti. Per avere maggiori info sulla veridicità di chi ci si ritrova di fronte è possibile contattare telefonicamente la segreteria della Federazione Nazionale Clown Dottori . Solo in questo modo si può estirpare questa piaga che sta diventando davvero troppo pericolosa.