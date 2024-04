Hai più di 60 anni? Devi richiedere questo premio pazzesco: è tutto gratis | Le scorte stanno per terminare

Scopriamo di cosa si tratta e quale utilità possono trarne le persone che iniziano ad andare un po’ più in avanti con l’età.

Il passare del tempo pone le persone dinanzi a determinate problematiche che non possono essere trascurate. Ad esempio può capitare già dopo i 60 anni di ritrovarsi ad avere a che fare con qualche disturbo dell’udito.

Non bisogna allarmarsi però. Può essere normale soprattutto per chi ha lavorato per tanti anni in ambienti piuttosto rumorosi che per forza di cose hanno messo a dura prova questo importante senso.

Qualora non si tratti di un qualcosa di irreversibile si può ovviare avvalendosi di speciali apparecchi acustici che ormai sono sempre più diffusi. Alle volte però ci si vergogna di indossarli visto che sono abbastanza appariscenti.

A prescindere dal fatto che non ci sarebbe nulla di cui imbarazzarsi al passo coi tempi sono stati ideati degli strumenti per le orecchie che nemmeno si notano. Ecco nello specifico chi li produce e cosa bisogna fare per poterli avere.

Apparecchi acustici invisibili: come funzionano

La brillante idea di mettere in commercio dei supporti acustici di dimensioni microscopiche è dell’azienda Hearclear che ha pensato ad ogni minimo particolare per facilitare la vita delle persone che ad un certo punto si ritrovano a dover fare i conti con una riduzione della capacità uditiva.

Basta metterli nelle orecchie e in un attimo i suoni che risultavano difficili da sentire diventano di gran lunga più percettibili. Di primo impatto eventuali interlocutori nemmeno noteranno l’apparecchio, che potrebbe risultare utile per circa il 40% dei soggetti che hanno superato i 60 anni.

Come richiedere questi innovativi strumenti tecnologici

Svelati i dettagli inerenti il funzionamento non resta che capire quelli economici, che in questa fase non sono propriamente secondari. Il primo aspetto da specificare è che il preventivo è gratuito. Basta semplicemente selezionare la propria età e rispondere ad alcune semplici domande sul portale di Hearclear e in pochi minuti si avrà contezza del tutto e si potrà decidere sul da farsi.

Di fatto si viene messi in contatto con specialisti della propria zona di residenza in modo tale da poter effettuare il test e capire quale tipologia di supporto può fare al caso proprio. Insomma, per chi vive questo disagio è bene provare ad approfondire il discorso e vedere realmente che effetto fa, perché la salute ha un ruolo primario per ogni individuo.