Acqua e Sapone cerca personale, presentati con questo documento e il gioco è fatto | Ti stanno aspettando

La nota catena di prodotti per la casa Acqua e Sapone cerca costantemente nuove risorse da inserire all’interno del suo organico.

La ricerca del lavoro è un’attività meticolosa che alle volte può richiedere anche molto tempo. L’importante è trovarne uno che soddisfi le proprie esigenze e che consenta di poter vivere un’esistenza quanto meno dignitosa.

Per questo molti ragazzi (ma anche persone più grandi) che desiderano un’occupazione più o meno stabile si rivolgono spesso alle grandi aziende, che chiaramente aprono maggiori selezioni volte a reclutare nuovo personale.

Sotto questo punto di vista spicca sicuramente Acqua e Sapone gruppo leader nel mercato della vendita di prodotti per l’igiene casa e della persona, che ha diverse posizioni aperte in vari punti vendita sparsi in giro per l’Italia.

Non resta quindi che capire nel dettaglio come agire e quali sono i passaggi da compiere per cercare di entrare a far parte di questa prestigiosa società. Ecco tutte le informazioni utili per i diretti interessati.

Acqua e Sapone: quali sono le opportunità tra cui poter scegliere

Nella sezione “Lavora con noi” del sito di Acqua e Sapone è possibile scegliere tra le varie aree in cui si desidera lavorare e poi scrutare tra il ventaglio delle offerte a disposizione. Ad esempio la Puglia in questa fase è un terreno piuttosto fertile con varie proposte a Brindisi, Taranto e nella provincia di Lecce.

Attenzione anche alla Sardegna dove si ricercano addetti alle vendite a Lanusei, nella provincia del Sud Sardegna e in provincia di Cagliari. Nelle Marche si può ambire al lavorare a Pesaro e Vallefoglia mentre in Abruzzo spicca Lanciano in provincia di Chieti. Possibilità anche in Campania, Basilicata e Calabria oltre che in Lombardia.

Acqua e Sapone: invio candidatura

Per chi risiede nella Capitale al momento sono aperte delle posizioni come addetti alle vendite presso il punto vendita di Romanina. Chiaramente può essere più vantaggioso per chi risiede nell’area circostante. Roma infatti è talmente grande che chi viene dall’altra parte della città rischia di ritrovarsi perennemente in trasferta.

Ciò non significa che non si possa inviare una candidatura spontanea. Basta compilare l’apposito format presente sul sito con tutti i dati richiesti ed il gioco è fatto. A quel punto bisognerà pazientare un po’ e sperare che qualcuno noti il profilo caricato sul portale. Visto il ricambio che notoriamente c’è in questa azienda è lecito coltivare delle speranze.