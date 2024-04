Tariffe telefoniche aprile 2024, passa subito a questo gestore: tutto illimitato a meno di 10 euro | Ti restano solo 48 ore

La nuova conveniente proposta di una nota compagnia telefonica sta attirando diverse attenzioni da parte degli utenti. Scopri i dettagli.

Il mondo della telefonia mobile è sempre in continua evoluzione con le offerte cambiano praticamente dall’oggi al domani. L’obiettivo è acquisire sempre più nuovi clienti e ottenere introiti sempre più importanti.

Negli ultimi anni in Italia ha fatto capolino Iliad compagnia telefonica francese che ha aperto l’era dei gestori non convenzionali nel nostro paese. Le sue proposte hanno catalizzato l’attenzione di molti utenti che ne hanno potuto riscontrare le potenzialità.

A suon di minuti e di giga di traffico si è guadagnata una certa credibilità e per questo ogni volta che propone un nuovo pacchetto, sono sempre tutti lì ad aspettare per capire “cosa si saranno inventati stavolta”.

Ebbene si anche ad aprile 2024 Iliad ha pronto il suo asso nella manica volto a racimolare nuovi proseliti. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? E allora tenetevi forte e lasciatevi travolgere da questa nuova straordinaria opportunità.

Nuova offerta Iliad: costi e servizi inclusi

L’offerta “Giga 120” comprende un pacchetto di 120 GB per navigare in rete minuti ed sms illimitati a soli 7,99 euro al mese. Una volta attivata la tariffa è valida per sempre e quindi non potrà essere soggetta ad ulteriori rimodulazioni.

È previsto un costo di attivazione di 9,99 euro mentre per quanto concerne le possibili opzioni per accedere al nuovo piano si può fare indistintamente o da remoto tramite il sito del gestore o nei vari punti vendita sparsi in giro per l’Italia. Ormai sono abbastanza diffusi, basta cercare quello più vicino a casa propria.

Gli altri particolari dell’allettante tariffa

Tra gli altri particolari degni di nota vanno annoverati sicuramente che i 120 GB sono in 4G/4G+ e che per i viaggi all’interno del vecchio continente si può sfruttare il roaming Europa che prevede minuti ed sms illimitati e 9 GB di traffico. In generale sono 60 esteri da cui ci si può avvalere di Iliad per quanto concerne le chiamate.

Sul sito sono specificati quali sono nel dettaglio. Può sembrare banale ma si tratta di un particolare da non sottovalutare soprattutto per chi viaggia spesso oltre i confini europei. L’offerta inoltre contempla ulteriore opzioni come ad esempio “mi richiami”, hotspot, nessuno scatto alla risposta, controllo del credito residuo, segreteria telefonica e portabilità del numero. Insomma che aspetti? Meglio approfittarne subito prima che l’offerta non sia più valida.