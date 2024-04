Tuo figlio vuole praticare uno sport? Ora il Comune ti paga la retta: se vivi in questa città sei fortunatissimo

Arriva l’ok ad una interessante iniziativa che ha lo scopo di favorire lo sport tra giovani e giovanissimi. Ecco come funziona e come ottenerlo.

Arriva una interessante iniziativa a sostegno dello sporto. La misura prevede un contributo economico in favore dei genitori che devono sostenere le spese per l’attività sportiva dei propri figli. L’erogazione può coprire totalmente o in parte, i costi sostenuti per la pratica di uno sport, ma anche le eventuali spese mediche annesse per l’anno 2023 2024.

Il cosiddetto “Bonus sport famiglie”, però, non è destinato a tutti, ma solo ai nuclei familiari con giovani al di sotto di 18 anni di età e residenti nel Comune di Firenze.

Di seguito tutti i dettagli.

Bonus sport famiglie: chi può richiederlo e a quanto ammonta

Il Bonus sport famiglie è destinato ai genitori, residenti nel Comune di Firenze, per sostenerli nelle spese per la pratica sportiva e le eventuali spese mediche dei figli. Il contributo riguarda la stagione sportiva 2023 – 2024, più nello specifico per il periodo che va dal 01/08/2023 al 12/05/2024, ed è riconosciuto ai giovani di età non superiore ai 18 anni. L’iniziativa è già nota ai fiorentini, considerato che è già stata realizzata nelle scorse annualità, ed ha lo scopo di valorizzare lo Sport come elemento di aggregazione, di crescita personale e di benessere psicofisico, con maggiore riguardo alle famiglie in situazioni di difficoltà economica che, quindi, faticano a sostenere anche le spese per l’attività sportiva.

L’importo riconosciuto è pari all’81% della quota complessiva per i costi di iscrizione e di pratica sportiva, più eventuali spese mediche annesse, fino ad un tetto massimo di 200 euro.

Come ottenere il Bonus sport famiglie

L’agevolazione è prevista, come riportato da firenzetoday.it, per i genitori dei giovani che risultino minorenni alla data di apertura dell’avviso. Requisito imprescindibile è anche avere la residenza nel Comune di Firenze, avere un indicatore ISEE aggiornato non superiore a 15 mila euro, ed essere tesserati o da tesserare presso Imprese, Società, Associazioni o Enti affiliati a FSN (Federazioni Sportive Nazionali), EPS (Enti di Promozione Sportiva), DSA (Discipline Sportive Associate) con sede nel territorio nazionale.

Per ottenere il Bonus Sport Famiglie è necessario presentare domanda, esclusivamente in via telematica, compilando il form di adesione presente nella sezione dedicata sul sito web del Comune. Il genitore che ha fiscalmente a carico il/la minore, oppure, il tutore nominato dal tribunale ex art. 348 c.c. del soggetto minorenne ha tempo fino al prossimo 22 aprile 2024, per inoltrare la domanda.