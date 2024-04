Assunzioni urgenti PAM, pochi requisiti per firmare il contratto della vita: non ti resta molto tempo | Completa il form

Via libera a nuove assunzioni di personale da parte dei supermercati PAM. Ecco i requisiti necessari per firmare il contratto.

Pam è un noto gruppo che opera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. Nata nel 1958, attualmente, l’azienda è tra le più grandi realtà della GDO. Nel corso degli anni, infatti, oltre ai supermercati, sono stati creati discount ed ipermercati per un totale di quasi 218 punti vendita in 12 regioni italiane.

Al momento, il Gruppo Pam vanta ben 7 mila collaboratori, ma in vista di nuove aperture conta di assumere altro personale.

Insomma, chi desidera lavorare in un gruppo dinamico ed in continua crescita, non dovrebbe lasciarsi sfuggire questa ghiotta opportunità. Ecco i requisiti necessari per ottenere il posto e come inviare la propria candidatura.

Assunzioni PAM: i requisiti necessari per firmare il contratto

Nel corso degli anni il Gruppo Pam è diventato una solida realtà, con 218 punti vendita in 12 regioni italiane e oltre 7 mila dipendenti. La nota catena di supermercati, discount ed ipermercati, però, non intende arrestare la sua crescita, per cui, in vista di nuove aperture è alla continua ricerca di personale da inserire nel proprio organico.

Le offerte di lavoro del noto brand sono rivolte a candidati a vari livelli di carriera, anche a giovani alla prima esperienza. I profili ricercati riguardano: addetti alla vendita, capi reparto, specialisti macelleria / pasticceria e pescheria. Inoltre, è aperta una posizione come Responsabile Tecnico manutenzione e una come Responsabile Sicurezza di zona. I requisiti necessari, chiaramente, variano in base alla posizione da ricoprire. Tuttavia, in linea generale, possiamo dire che l’azienda è alla ricerca di persona con forte motivazione e passione per il prodotto, oltre che la disponibilità a lavorare su turni e durante i festivi.

Offerte di lavoro PAM: come candidarsi

Per inviare la propria candidatura alle offerte di lavoro del Gruppo PAM è necessario visitare il sito web dell’azienda, dove c’è una apposita sezione dedicata agli annunci “Pam Lavora con Noi”. In quest’area è possibile dare uno sguardo a tutte le posizioni aperte e inviare il proprio curriculum a quelle di proprio interesse.

Sul sito è possibile altresì, effettuare una ricerca tematica utilizzando gli appositi filtri come area, sede di lavoro, orario. Inoltre, c’è la possibilità di inviare una candidatura spontanea, in vista di future assunzioni. A tal proposito, basterà registrarsi alla pagina e compilare il form online.