Mediaworld, l’affare è incredibile: Xiaomi 14 Ultra a 75 euro | Ultimi modelli disponibili: la promo scade domani

Andiamo a scoprire tutti dettagli della vantaggiosa offerta di Mediaworld riguardante gli Xiaomi 14. Ecco quanto ti costa.

Acquistare uno smartphone di buona qualità non è più così dispendioso come lo era un tempo quando era davvero un’impresa ardua avvicinarsi a questi strumenti tecnologici. Scrutando tra offerte dei vari brand è possibile trovare diverse opportunità decisamente allettanti.

Proprio in questo periodo sta facendo gola a molti una proposta piuttosto particolare che consente di poter prendere un telefono di tutto rispetto sfruttando un sistema di pagamento abbastanza vantaggioso e comodo.

Ovviamente ci sono alcune condizioni da conoscere e soprattutto è importante rammentare che l’offerta ha un limite temporale entro il quale non si può andare. Prima di scoprire tutti questi particolari, vediamo qual è il modello in questione.

Trattasi dello Xiaomi 14 Ultra che secondo il prezzo di listino Mediaworld costa 1.499 euro. Andiamo però a comprendere come dilazionare il pagamento su base mensile e a quanto ammonta l’esborso con questa opzione.

Xiaomi 14 Ultra: quanto ti costa al mese

In primis è bene specificare che la proposta è valida sia nei negozi fisici sparsi su tutto il territorio nazionale che online. Per quanto riguarda invece i particolari dello Xiaomi 14 Ultra, è possibile averlo subito con un finanziamento a tasso zero e in 20 comode rate e con spese e costi accessori completamente azzerate. Dunque un pacchetto di assoluta convenienza.

Per quanto concerne le rate visto il Tan e il Taeg allo 0% possono essere da 74,95 euro al mese. Una spesa che non ha un peso elevato sul bilancio mensile di un individuo. Così si può finalmente cambiare telefono senza scendere di qualità. D’altronde il marchio cinese da diversi anni si è creato un buon nome sul mercato.

Xiaomi 14 Ultra: fino a quando si può approfittare della promo

Resta un unico grande enigma da risolvere, ovvero quello di natura temporale. L’offerta sopracitata per ovvi motivi è valida per un breve periodo, dopo di che cambia in favore di una nuova. Ovviamente anche le prossime saranno sicuramente molto convenienti, ma perché farsi scappare questa?

Insomma, c’è tempo fino al prossimo 30 aprile per avere lo Xiaomi 14 Ultra, quindi non resta chissà quanto altro tempo. Non resta che affrettarsi anche per evitare che vadano a ruba e che non si possano più trovare prima del tempo. Solitamente infatti è difficile che quando ci sono sconti e promo di questo tipo si arrivi fino al termine ultimo.