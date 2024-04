Terranova assume subito, con due requisiti metti subito nero su bianco | Da domani farai parte del team

Si parla di quasi 1.500 nuove unità da inserire nei diversi punti vendita Terranova. Bastano soli due requisiti e il posto è tuo!

Il Gruppo Teddy, è presente nel mondo del retail dal 1988. Attualmente, vanta più di 800 stores diretti e in affiliazione, in circa 40 Paesi e grazie ai suoi marchi Terranova, Rinascimento e Calliope ha conquistato tutto il mondo con sue proposte di abbigliamento creative.

Il noto gruppo, conta oltre 3.200 dipendenti, ma la società è in continua espansione ed ha un importante piano di nuove aperture. Il programma prevede l’apertura di ben 150 nuovi stores, sia in Italia che all’estero, e l’assunzione di circa 1.500 persone.

Vediamo allora, quali sono i profili maggiormente ricercati, quali sono i requisiti necessari e come candidarsi all’offerta lavorativa in tutta l’Italia.

Nuove assunzioni Terranova: i profili ricercati

Nonostante il grande successo già conquistato, il Gruppo Teddy non ha intenzione di arrestare la sua espansione ed ha annunciato l’apertura di ben 150 nuovi punti vendita, sia in Italia che all’estero, dei brand Terranova, Rinascimento e Calliope. Il programma aziendale prevede quasi 1.500 nuovi inserimenti che per la maggior parte riguarderanno il profilo di addetti alle vendite.

Anche se non mancano le opportunità di impiego anche per figure manageriali, commerciali, amministrative e di gestione dei punti vendita. I requisiti richiesti, chiaramente, variano in base al profilo desiderato, ma in linea generale, è gradita passione per gli articoli di abbigliamento e accessori moda, oltre che una buona propensione al rapporto con la clientela e al lavoro di gruppo che non guasta mai.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Terranova

Sono in arrivo migliaia di assunzioni da parte del noto gruppo che gestisce i marchi Terranova, Calliope e Rinascimento. Per cui, chi desidera lavorare nel campo della moda e per una società solida e in continua crescita, non dovrebbe lasciarsi fuggire questa ghiotta opportunità e inviare la propria candidatura. Per farlo basta visitare la pagina dedicata al recruiting (Lavora con noi) del Gruppo Teddy. In questa sezione sarà possibile visionare l’elenco completo di tutte le posizioni aperte e candidarsi online, registrando il proprio curriculum vitae nell’apposito form.

Visitando la sezione anche nel prossimo periodo sarà possibile prendere visione delle nuove ricerche che Teddy Group avvierà per le aperture previste durante tutto il 2024. Cosa aspetti, prepara il curriculum e fatti avanti, potrebbe l’occasione della tua vita.