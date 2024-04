‘Pronto, mi porta una pizza a domicilio?’, mangio tutto e conservo il cartone: ora vale un tesoro | Non buttarlo mai più

Il cartone della pizza è uno di quegli oggetti in perenne diatriba sul dove gettarlo come raccolta differenziata, e se ti dicessimo che esiste un modo per riciclarlo?

Dopo aver mangiato una buona pizza da asporto può sorgere il dubbio di dove smaltire il cartone. Il contenitore della pizza, infatti, è spesso oggetto di perplessità riguardo a dove debba essere gettato come raccolta differenziata. Talvolta, facciamo l’errore di buttarlo nella carta, tuttavia, non è sempre la scelta giusta per una corretta raccolta differenziata.

Il contenitore della pizza, deve essere sì gettato nella carta, ma a patto che sia pulito, cioè privo di residui di cibo. Qualora, invece, dovesse essere visibilmente sporco, oleoso, come accade nella maggior parte delle volte, si dovrebbe essere più accorti e fare tre operazioni.

Innanzitutto, è necessario buttare via i residui di cibo nella raccolta dell’umido e poi gettare il contenitore imbrattato nell’indifferenziato, magari recuperando il coperchio se pulito, mettendolo nel bidone della carta.

Ad ogni modo, c’è un altro modo per smaltire i contenitori della pizza. Questa strada, non solo rappresenta una scelta ecosostenibile, ma può essere una buona fonte per un guadagno extra. Di cosa si tratta? Riciclo creativo! Ecco alcune idee da cui prendere spunto.

Cartone della pizza: come si ricicla

Uno degli errori più frequenti che si commettono quando si fa la raccolta differenziata è gettare il cartone della pizza interamente nel bidone della carta. Come abbiamo appena visto, infatti, il contenitore può essere gettato nella carta solo se perfettamente pulito. Al contrario, dovesse essere sporco e oleoso va appiattito per bene e gettato nell’indifferenziato, avendo cura di eliminare i residui di cibo che vanno nella raccolta dell’umido.

Molti non sanno, però, che il cartone della pizza si presta molto bene per la realizzazione di diversi progetti di riciclo creativo. Vediamo allora alcune idee da cui prendere spunto per dare nuova vita ai vecchi contenitori della pizza.

Idee creative per riutilizzare il cartone della pizza

Come abbiamo anticipato, il cartone della pizza si presta molto bene a realizzare diversi progetti di riciclo. Ad esempio, può essere riutilizzato come base per pc portatile a costo zero, oppure, ridipingendolo può diventare un originale quadretto decorativo da appendere alle pareti.

Un’altra idea che piacerà soprattutto ai più piccoli, è realizzare un piano da cucina giocattolo, con tanto di fornelli dipinti e di manopole, o ancora un campo da calcio in miniatura. Insomma, le idee sono davvero tante, basta un po’ di fantasia e un pizzico di manualità ed il gioco è fatto!