Friggitrice ad aria, la stai usando in modo scorretto: premi questo tasto e risparmierai tantissimo | Fallo subito

Non ti hanno mai svelato questo segreto. Se inizi a fare questa procedura, la tua bolletta sarà leggerissima: prova subito.

Due italiani su tre confermano di utilizzare quasi quotidianamente la friggitrice ad aria. Trattasi di un vero elettrodomestico che ha rivoluzionato il modo di cucinare in maniera salutare i cibi che prima eravamo soliti friggere.

Al posto della friggitrice tradizionale, questo nuovo modello usa un calore pulsante e aria calda per friggere gli alimenti. In questo modo, potete dire addio a quell’olio bollente che serviva per immergere all’interno le pietanze da friggere.

L’intelligenza di questo elettrodomestico sta proprio nella sua resistenza elettrica che ha il compito di riscaldare l’aria e creare un flusso caldo intorno al cibo. Ciò a alta temperatura cuoce uniformemente quello che c’è all’interno del contenitore della friggitrice ad aria e ciò può essere preparato anche senza olio.

I vantaggi nell’utilizzare questo tipo di friggitrice rispetto a quella tradizionale riguardano soprattutto la salute. Infatti, chi segue una dieta equilibrata o vuole anche solo tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e trigliceridi, farebbe bene a preferire questo tipo di elettrodomestico a quello ricco di olio da friggere.

I vantaggi della friggitrice ad aria

Quando friggiamo in maniera tradizionale, rischiamo anche di ustionarci con schizzi di olio bollente, mentre con questo elettrodomestico, l’ambiente domestico diventa più sicuro e tranquillo anche in presenza di bambini. Per pulire una friggitrice ad aria, la manutenzione è davvero semplice in quanto si possono pulire i vari componenti mobili che velocizzano tutto il processo di pulizia.

Spesso, ci sono delle cose che non tutti seguono alla lettera ma che in realtà possono rivelarsi estremamente utili per utilizzare la friggitrice ad aria nella maniera più corretta e soprattutto giusta. Ecco tutto ciò che devi sapere per evitare che le bollette a fine mese siano troppo esose.

Come risparmiare con questo elettrodomestico

Innanzitutto, assicurati che il cestello non sia sovraccaricato, in quanto l’aria non circolerebbe nella maniera più corretta e quindi il cibo all’interno tenderebbe a cuocersi in maniera non uniforme. Quando sei a metà cottura, fai in modo di agitare il cibo in modo che la cottura possa verificarsi su tutti e due i lati. Se necessario, utilizza l’olio, ma chiaramente in piccolissime quantità. Un ultimo consiglio importante è quello di utilizzare il tasto delle temperature e dei tempi di cottura.

Evita quindi di lasciare l’elettrodomestico con tempi di riscaldamento errati perché ciò potrebbe compromettere non solo quello che stai cucinando ma anche la bolletta che potrebbe risentirne di un utilizzo smisurato della friggitrice.