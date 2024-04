Vuoi tornare in forma? Segui la dieta dei pistacchi: solo così rientri nella tua taglia | E’ adatta a tutti

Contrariamente a quanto si è pensato in questi anni, i pistacchi non fanno ingrassare, anzi offrono incredibili benefici per la salute. Scopriamoli di seguito.

Con l’estate alle porte e l’arrivo dei primi caldi ci si affretta a ritrovare la forma fisica, perduta durante i mesi invernali. Molti sono alla ricerca di diete last minute per sbarazzarsi dei chili di troppo e sfoggiare un fisico “ok” per la prova costume.

E’ noto a tutti che per dimagrire è indispensabile praticare una regolare attività fisica associata ad una corretta e sana alimentazione.

Proprio a tal proposito, spesso, venivano eliminati i pistacchi dalla propria dieta, ritenuti colpevoli dei chili di troppo. Al contrario, le ricerca più recenti hanno evidenziato come i grassi insaturi, cosiddetti “grassi buoni” contenuti nel pistacchio, possono essere assorbiti dall’organismo che trae incredibili benefici da questo alimento.

Pertanto, se inseriti correttamente nel regime alimentare, possono favorire il dimagrimento e mantenerci in salute.

Pistacchio: i benefici che offre al nostro organismo

Per anni, i pistacchi sono stati additati come la causa dei chili di troppo. Evidentemente un falso mito, sfatato proprio dalle evidenze scientifiche che hanno dimostrato come questo alimento, se correttamente inserito nel regime alimentare, può contribuire efficacemente a perdere peso.

I benefici che offre al nostro organismo sono numerosi. Ricco di fibre, di acidi grassi e di antiossidanti aiuta a mantenere il cuore in salute. Grazie alla presenza di numerosi Sali minerali come potassio, calcio, rame, zinco e ferro, aiuta ad avere ossa forti e denti sani. I pistacchi sono molto efficaci anche nel combattere la secchezza dei capelli e fanno bene alla pelle. Inoltre, con i suoi preziosi minerali, questo alimento stimola il buon umore e combatte lo stress, fornisce immediatamente energia all’organismo, per cui, è particolarmente indicato il suo consumo nelle diete ipocaloriche, dove si assumono meno calorie di quelle che si consumano.

Quanti pistacchi mangiare ogni giorno

Come per tutti gli alimenti, anche per il pistacchio vale la regola di non abusarne. Infatti, sebbene questo alimento sia ricco di benefici da offrire, eccedere con le dosi può avere delle controindicazioni. Ad esempio, soprattutto in caso di soggetti allergici, potrebbe manifestarsi orticaria, gonfiore, problemi respiratori ed eruzioni cutanee. I pistacchi, nello specifico quelli salati, sono sconsigliati anche a chi soffre di ipertensione arteriosa e di ritenzione idrica. Meglio sostituirli con quelli senza sale.

Ad ogni modo, per non sbagliare meglio seguire le indicazioni suggerite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui non andrebbero consumati più di 30 grammi di pistacchi al giorno (50 circa), da consumarsi come sputino la mattina o snack nel pomeriggio.