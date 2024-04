Mai più ammorbidente, fai come zia Anna: usa un ingrediente segreto | I tuoi vestiti saranno profumatissimi

Grazie a questo tocco magico, i tuoi vestiti saranno come nuovi: profumati e pulitissimi. Prova subito questo metodo infallibile.

Attualmente, si è sempre attenti a come fare il bucato nella maniera più corretta e precisa possibile. C’è chi, infatti, utilizza l’ammorbidente per donare profumo ai capi inseriti nell’oblò della lavatrice.

Grazie a questo prodotto si riesce a dare una sensazione di comfort e profumo davvero molto spiccata. Sin dai tempi antichi, le persone erano solite addolcire i tessuti anche grazie all’olio d’oliva e all’olio di semi di girasole.

In questo modo, oltre a renderli più morbidi, i vestiti erano sicuramente più profumati. Chiaramente, con la rivoluzione industriale, sono nate delle macchine tali da rendere i tessuti più morbidi e piacevoli, non solo all’olfatto, ma anche al tatto.

Solo nel XX secolo abbiamo assistito a una vera e propria svolta per quanto riguarda l’utilizzo dell’ammorbidente, grazie ai miglioramenti effettuati nel settore chimico industriale. Molti scienziati, infatti, riuscirono attraverso dei composti chimici con proprietà ammorbidenti, a trovare il giusto nesso per creare il prodotto perfetto.

Prodotti biodegradabili

Dapprima in polvere e poi anche nella forma più liquida, l’ammorbidente così risulta essere di facile uso e distribuzione. Se consideriamo una bottiglia al supermercato di ammorbidente liquido, sappiamo bene che quella quantità interna riesce a penetrare nelle fibre tessili e a fare in modo che i tessuti siano molto setosi e soprattutto profumati. Ci sono tantissimi aromi che spaziano da brezza marina, fiori, sapori orientali e tanti altri a seconda delle proprie preferenze.

Attualmente, con un occhio rivolto sempre e comunque all’importante sostenibilità ambientale che ci deve riguardare tutti dalla A alla Z, le varie industrie stanno producendo delle formule sempre più eco-friendly al fine di proporre ingredienti biodegradabili ed evitare danni per il pianeta Terra.

Ammorbidente fai da te

Non tutti sanno, però, che sono davvero tante le persone che preferiscono utilizzare un ammorbidente fai da te fatto in casa, così come riportato da pisatoday.it. Alcuni possono essere preparati con l’acido citrico, che tranquillamente si può acquistare in erboristeria e consiste nello sciogliere 150 g di questo acido in 1 l di acqua demineralizzata.

In altri casi, si può preferire anche il bicarbonato o l’aceto bianco, aggiungendo anche un pizzico di sale e di olio essenziale di lavanda o di agrumi. Inoltre, ci sono le famose palline ammorbidenti che possono essere utilizzate più volte, rivelandosi come una scelta economica ma anche ecologica.