Stufo dei chili in eccesso? La soluzione è gustosa: cioccolato fondente e perdi 7 kg | Vale per tutti

Se fino a ieri preferivi quello a latte, ora puoi davvero fare la differenza: mangiane in queste quantità e dimagrisci a vista.

Tra i dolci che piacciono sia ai grandi che ai piccini, è giusto includere il cioccolato, inteso in tutte le sue forme. Ultimamente, però, sembra essere apprezzato notevolmente una tipologia molto buona e gustosa: fondente.

Con un sapore intenso e una consistenza unica, oltre a deliziare il nostro palato, offre numerosi benefici per la nostra salute. Esso ha origini davvero antichissime radicate nelle civiltà mesoamericane.

Basti pensare agli Aztechi che idolatravano il cacao come una bevanda sacra, riservata solo ed esclusivamente ai capi gerarchici durante le cerimonie religiose e riti di notevole importanza per la popolazione.

Il cacao giunse in Europa per la prima volta nel XVI secolo e divenne il fiore all’occhiello tra l’aristocrazia del vecchio continente. Per produrre il cioccolato fondente, è necessaria grande professionalità e dedizione.

Il processo di lavorazione finale

Inizialmente devono essere estratti i semi di cacao, che vanno dapprima fermentati e poi essiccati, tostati e macinati. Solo a quel punto si ottiene una pasta che viene soprannominata “liquore di cacao”. Essa poi riceve aggiunte di zucchero e talvolta anche di burro di cacao, affinché possa avere la consistenza che conosciamo.

Per raffinare il prodotto finale, sono necessarie diverse ore attraverso il processo del concaggio. Grazie ai suoi antiossidanti come i flavonoidi, il cioccolato fondente riduce l’infiammazione e protegge il cuore. Se consumato in porzioni moderate, riesce anche ad essere un ottimo alleato contro lo stress.

Il cioccolato fondente fa bene: ottimo alleato per la dieta

Il gusto ricco e variegato del cioccolato fondente fa sì che possa essere apprezzato veramente da tutti, talvolta accompagnato dalle fragole o in percentuali di consistenza amara, affinché possa essere davvero apprezzato in ogni occasione.

Se si sta seguendo una dieta equilibrata, una zolletta di cioccolato fondente con almeno il 70% di consistenza amara è consigliabile dopo cena, affinché possa attenuare la fame e offrire tutti quei benefici di cui l’organismo ha bisogno. In questo modo, seguire un regime alimentare rigido può avere i suoi benefici se alla fine della giornata c’è un premio di questa importanza. Non sono promessi effetti magici ma, con costanza e dedizione, anche con attività fisica, i risultati saranno ben visibili.