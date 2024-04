Rosanna fa una crostata light spettacolare, non usa il burro ma solo un ingrediente speciale | Svelata la sua ricetta

La crostata è un dolce semplice e adatto a tutte le occasioni. Graditissimo per colazione o per merenda può essere realizzato in diverse varianti: con la confettura di frutta, con il cioccolato, con la crema e così via.

Tuttavia, considerato che in vista dell’estate e della tanto temuta prova costume, molti cercano di sbarazzarsi di qualche chilo di troppo, può essere interessante conoscere la ricetta per realizzare una golosissima crostata light.

Con pochi e semplici ingredienti, avrai una crostata fatta come si deve, ma senza la preoccupazione di assumere troppe calorie.

Vediamo allora, quali sono gli ingredienti e il procedimento da seguire per lasciare tutti a bocca aperta.

Cosa serve per preparare una crostata light

Per perdere peso velocemente senza troppe rinunce è il sogno di tutti, soprattutto, con l’estate alle porte e con l’avvicinarsi della tanto temuta prova costume. Ebbene, senza girarci troppo intorno diciamo che per dimagrire è necessario praticare regolarmente attività fisica e stare attenti all’alimentazione. Proprio a tal proposito, può essere utile conoscere la ricetta per realizzare una gustosissima crostata light. In questo modo, si può ridurre il quantitativo di calorie assunte, senza dover necessariamente rinunciare al gusto.

Prepararla è davvero un gioco da ragazzi e bastano pochi semplici ingredienti. Occorrono due uova, 1 tuorlo, 100 gr di zucchero semolato, 100 ml di olio di girasole, 320 – 330 gr di farina 00, la scorsa di mezzo limone o se preferisci mezza bacca di vaniglia, 8 gr di lievito per dolci (l’equivalente di mezza bustina), un pizzico di sale e 370 gr di confettura di albicocche o del gusto che preferisci.

Come preparare la crostata light

Una volta raccolto tutto l’occorrente non resterà che rimboccarsi le maniche. Come abbiamo anticipato, la ricetta è molto facile e veloce. Innanzitutto, bisogna versare in una ciotola zucchero, uova, tuorlo e scorsa di limone e mescolare per bene. Successivamente, si potrà aggiungere l’olio, la farina setacciata con il lievito, il sale, facendo attenzione ad amalgamare il tutto con una forchetta.

Una volta trasferito tutto su una spianatoia, precedentemente infarinata, sarà sufficiente impastare il tutto fino ad ottenere un composto morbido e omogeneo. Il panetto dovrà riposare, accuratamente avvolto nella pellicola, per un’ora in frigo. Dopo di ché l’impasto può essere steso. Suggeriamo di portare uno spessore di circa 4 mm e di utilizzare uno stampo da crostata, antiaderente e con fondo amovibile, dal diametro di 22 cm. Dopo aver bucherellato la base con i rebbi di una forchetta, basterà aggiungere la confettura e appoggiarci le strisce di pasta ricavati con un rotella tagliapasta. A questo punto, non resta che cuocere la crostata, nel forno già caldo a 180° per circa 30 minuti e una volta raffreddata gustarla a colazione o a merenda!