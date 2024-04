Vacanze in Italia, quest’anno al mare vai quando ti pare: con questo trucchetto pagherai pochissimo | Svelato il segreto

I viaggi comportano un fisiologico dispendio di denaro. Con queste tecniche è possibile crearsi il gruzzoletto necessario per partire.

L’arrivo dei primi caldi fa aumentare la voglia di partire e rigenerarsi in qualche bella località di mare. Che sia in Italia o all’estero non fa la differenza. Ciò che conta è avere la liquidità necessaria per poter partire.

Non si tratta di un particolare di poco conto visto che tra costi di spostamento, pernottamento e attività varie è fondamentale avere da parte un po’ di cash al di fuori delle spese ordinarie. Niente paura però in questo articolo andremo a vedere come “rimediare” il denaro utile per andare in vacanza.

Con pochi semplici passaggi si può programmare il proprio viaggio dei sogni. Ciò non significa che si può ambire a fare il giro del mondo o posti lontanissimi per cui è richiesto un esborso di una certa portata, ma un viaggetto in Italia e in Europa diventa davvero fattibile.

Il primo passo sta nel valutare il costo sommario della vacanza che avete in mente di fare. Dunque è bene calcolare il costo dei biglietti aerei o dei treni, il costo dell’alloggio, il budget per cibo e bevande, la cifra per le attività le escursioni e gli svaghi vari e un’eventuale somma extra per eventuali emergenze durante il viaggio.

Come iniziare a risparmiare per il viaggio dei propri sogni

Premesso che molto dipende dalla meta (un viaggio nel nord Europa sicuramente costa di più di uno nel sud Italia o in Spagna o in Grecia), ciò che ogni individuo può fare è fare un po’ di conti su ogni singola azione della propria quotidianità. Una volta fatto ciò è bene dividere le spese in fisse e variabili.

Se la voglia di viaggiare prevale sul resta è necessario tagliare il più possibile su questa seconda voce così da mettere da parte qualcosa in più alla fine del mese. Degli esempi in tal senso possono essere gli abbonamenti a servizi on demand, la birretta con gli amici il venerdì sera o l’accessorio per la casa che magari non era così indispensabile.

Come ottenere in pochi mesi la cifra giusta per partire

Una volta giunti a questo punto si potrebbe aprire un conto risparmio o per chi ama le “vecchie maniere” comprare un salvadanaio dove riporre i propri risparmi. Ogni tanto poi può essere opportuno monitorare la situazione per capire quanto si è vicini all’obiettivo prefissato inizialmente.

L’importante comunque è rimanere motivati e concentrati. Ogni singolo passo falso potrebbe essere decisivo in negativo e potrebbe non consentire di partire spensierati. Insomma, il mare o qualsiasi altro posto di cui sentite incessantemente bisogno vi aspetta. Stai a voi “andarvelo a prendere”.