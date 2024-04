Marco mangia le mandorle ogni giorno: è in perfetta forma | Sai a cosa servono? Benefici straordinari per l’organismo

Oltre ad essere davvero deliziose, le mandorle sono un vero e proprio toccasana per la salute. Scopriamo quali sono gli straordinari benefici che dona al nostro corpo.

Le mandorle sono il seme oleoso del mandorlo, un albero che appartiene alla famiglia delle Rosaceae. Già apprezzate nel passato, ancora oggi le mandorle vanno per la maggiore, non solo per il loro sapore delizioso, ma anche per gli innumerevoli e straordinari benefici che donano al nostro organismo.

Questo seme, grazie alla sua composizione nutrizionale, garantisce l’equilibrio di molteplici funzioni biologiche e riduce in maniera significativa il rischio di incappare in diverse patologie.

Tra le altre cose, le mandorle hanno svariati usi in cucina. Possono essere mangiate crude o tostate al forno, possono arricchire primi e secondi piatti o possono essere versate nello yogurt, proprio come i cereali.

In più esiste anche il burro di mandorle, un’alternativa più sana a quello di arachidi. Vediamo allora, perché fanno tanto bene al nostro corpo e quante mandorle si possono mangiare ogni giorno.

Perché fa così bene mangiare le mandorle? Benefici e Proprietà

La mandorla è un seme davvero ricco di incredibili proprietà benefiche per la salute dell’uomo. Nello specifico, sono una fonte eccellente di proteine vegetali, vitamine del gruppo B, vitamina E, grassi insaturi cioè quelli “buoni”, fibre e Sali minerali come calcio, magnesio, rame, ferro, manganese, potassio, fosforo e zinco.

Per via di questa sua composizione nutrizionale, la mandorla offre numerosi benefici per il nostro organismo. Innanzitutto, contrasta efficacemente lo stress e la mancanza di concentrazione, contribuisce a mantenere in salute il sistema nervoso, abbassa i livelli di colesterolo cattivo e riduce l’incidenza di malattie cardiovascolari. Mangiare mandorle, permette inoltre di mantenere stabili i livelli di glicemia, favorisce il benessere delle ossa e della pelle ed è utile anche a ridurre i dolori mestruali. Infine, grazie all’elevato potere saziante, le mandorle aiutano a tenere a bada il senso di fame e quindi mantenersi in forma. Ad ogni modo, sebbene siano un vero e proprio toccasana, è sempre consigliato non esagerare con il quantitativo.

Quante mandorle si possono mangiare ogni giorno

Nonostante, le mandorle siano davvero salutari, come per ogni cosa, è bene non esagerare con la dose da assumere ogni giorno. Per non andare incontro a complicazioni, come ad esempio una sgradevole sensazione di pienezza, gli esperti in ambito nutrizionale consigliano di non superare i 30 grammi al giorno.

Inoltre, secondo gli specialisti è meglio mangiare mandorle a metà mattinata oppure come merenda al pomeriggio.