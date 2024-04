Hai 90 euro in tasca? Parti col tuo partner, Budapest vi aspetta: tre giorni di total relax | Prepara subito la valigia

Il pacchetto ideato per le coppie consente con una spesa decisamente alla portata di visitare una delle città più belle d’Europa.

Viaggiare è uno dei passatempi preferiti di molte persone. Per potersi spostare però è necessario avere del denaro extra da poter investire al di fuori di quello che deve per forza di cose essere utilizzato per le spese necessarie.

Al passo coi tempi però sono molteplici le opportunità per muoversi senza spendere cifre esorbitanti. Scrutando in giro per il web si possono trovare diversi pacchetti molto convenienti grazie ai quali ci si può concedere qualche giorno di relax.

In tal senso uno dei portali che dispensa maggiori occasioni è piratiinviaggio.it. A tempo perso ogni tanto sarebbe opportuno consultarlo in modo tale da poter cogliere al volo qualche buona offerta per voli e pernottamenti.

Una delle ultime proposte riguarda Budapest, ridente capitale dell’Ungheria che può vantare un’infinità di bellezze tutte da scoprire. Ecco quando andare e dove soggiornare senza dover sborsare cifre esorbitanti.

Budapest: offerta volo e hotel a prezzo stracciato

Il pacchetto è riservato a due persone e quindi è l’ideale per una coppia. Contempla due notti in un magnifico albergo a quattro stelle (Leonardo Hotel Budapest) situato non molto lontano centro cittadino più i voli a poco più di 160 euro partendo da Milano Malpensa. Le date proposte sono dal 27 al 29 maggio 2024.

Anche cambiando le date (al massimo fino alla metà di giugno) la spesa non varia più di tanto a testimonianza della convenienza dell’itinerario. Non solo Milano però, si può tranquillamente partire anche da altri aeroporti sparsi in giro per l’Italia.

Le città italiane da cui è possibile partire

Partendo da Roma Fiumicino la situazione non cambia più di tanto. Il picco massimo è 188 euro verso la metà di maggio. Resta comunque una proposta vantaggiosa per chi ama l’arte e la storia che questa città ha da offrire in quantità industriali. Niente paura però, sono davvero tante le città nostrane dal quale si può volare verso la splendida capitale ungherese.

Tra queste si possono annoverare Bari, Napoli e Catania con buona pace di chi pensa che dal meridione ci siano meno chance per viaggiare comodamente e a prezzi contenuti. Da questi scali si registrano delle leggere lievitazioni di prezzo che in alcuni casi possono anche superare i 200 euro. Consultando il portale si può trovare il compromesso giusto sia in termini di date che di costi.