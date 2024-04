Devi radere la barba e non hai la schiuma? Ecco la soluzione: con questi due ingredienti il tuo viso sarà perfetto | Provali subito

Ritrovarsi senza la crema per fare la barba può essere una vera seccatura! Per fortuna, c’è un metodo davvero infallibile per prepararne una efficacissima con due soli ingredienti che tutti abbiamo in casa.

La stragrande maggioranza degli uomini utilizza la schiuma da barba per la cura del proprio viso. Tra gli scaffali dei supermercati è possibile trovarne di ogni tipo, marca e prezzo. Anche se, spesso, i prodotti utilizzati per realizzarla sono poco sostenibili, senza contare poi che la bomboletta è assolutamente dannosa per l’ambiente a causa dei gas che contiene e per le difficoltà di smaltimento.

Fortunatamente, esiste un modo totalmente naturale, oltre che economico e semplicissimo per realizzare una valida alternativa alla schiuma da barba venduta nei negozi.

Vediamo allora, quali ingredienti occorrono e qual è il procedimento per realizzare una crema da barba fai da te.

Come realizzare in casa la schiuma da barba

Chi desidera utilizzare prodotti totalmente naturali per fare la barba e prendersi cura del proprio viso, dovrebbe sapere che realizzare una schiuma fai da te è davvero semplicissimo e consente di utilizzare solo prodotti naturali. Basta avere a disposizione 100 gr di sapone di Marsiglia, 4 cucchiai di olio extra vergine d’oliva, 20 gocce di olio essenziale di lavanda, 20 gocce di olio essenziale di menta e aggiungere 4 cucchiai di acqua. Queste dosi basteranno per quasi un mese, per chi si rade tre volte alla settimana.

Come abbiamo anticipato, il procedimento è davvero molto semplice. Bisogna grattugiare il sapone di Marsiglia e metterlo in una ciotola, aggiungere l’olio e amalgamare il composto. Successivamente, sarà necessario aggiungere l’acqua, un cucchiaio per volta fino ad ottenere la schiuma desiderata. Infine, sarà sufficiente aggiungere gli oli essenziali e riporre il composto ottenuto in un barattolo, che dovrà poi essere riposto in frigo per un mese circa.

Schiuma da barba: quali sono le alternative

Come abbiamo visto, con pochissimi ingredienti e un semplice procedimento è possibile realizzare un efficace schiuma da barba fai da te. Comunque, sebbene la schiuma da barba resti il miglior prodotto per una buona rasatura, può essere utile sapere che esistono diverse alternative a questo prodotto.

In tal senso, un valido alleato è il bagnoschiuma, lo shampoo o il sapone per la barba. Molti utilizzano anche l’olio di cocco, prodotto idratante, antinfiammatorio e antiossidante, dunque, eccezionale per le rasature. Un altro metodo, piuttosto antico, è l’utilizzo di un panno bollente, utile ad ammorbidire velocemente la pelle e preparala alla rasatura.