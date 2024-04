Hai zucchine e tonno in casa? Fai come Valeria, prepara subito un piatto light e appetitoso | Ti bastano 5 minuti

Prepara anche tu questo piatto leggerissimo e super gustoso. In questo modo, accontenti grandi e piccini: risultato assicurato.

Con l’arrivo imminente della stagione estiva, sarebbe opportuno iniziare a mangiare in modo leggero, senza però privarsi del gusto e, soprattutto, senza annoiarsi mai. È importante essere creativi e aggiungere gli ingredienti giusti.

Solo in questo modo creerai dei piatti che potranno essere sempre nutrienti e gustosi, anche utilizzando ciò che è presente nel frigorifero. Ad esempio, se hai della quinoa, puoi tranquillamente usufruire della sua ricca fonte di proteine e fibre.

La puoi mangiarla con l’aggiunta di pomodorini tagliati a pezzi, olive nere (se piacciono), e feta sbriciolata, arricchendo il tutto con cetrioli a cubetti, succo di limone, olio d’oliva e un pizzico di sale e pepe.

Per gli amanti del pollo, possono essere preparati dei wrap leggeri, utilizzando foglie di lattuga o, volendo, anche tortilla integrali, guarnite con fettine di petto di pollo rigorosamente grigliato, pomodori a fette, germogli di soia e, se graditi, peperoni arrostiti, il tutto accompagnato da un po’ di salsa allo yogurt greco.

Piatti leggeri e freschi

Per chi desidera qualcosa di leggero che non appesantisca, sarebbe opportuno optare per un’ottima zuppa con cipolla, aglio e olio d’oliva. Si possono aggiungere carote, sedano, zucchine a dadini e peperoni a strisce, versando poi il brodo di pollo con il petto di pollo cotto a proprio piacimento.

Infine, per gli amanti del salmone, sfruttando la ricchezza di omega tre e proteine, si può cuocere il salmone al vapore con fette sottili di limone e erbe aromatiche come il rosmarino, accompagnandolo con una salsa leggera preparata con yogurt greco, succo di limone, aglio tritato e erba cipollina fresca.

Una ricetta super: tonno e zucchine

Tuttavia, per coloro che si ritrovano in frigo zucchine e scatolette di tonno, è possibile creare una splendida ricetta: in soli 15 minuti di preparazione e 35 minuti di cottura, si può ottenere un piatto gustoso e soprattutto molto dietetico.

Ecco gli ingredienti, stando a quanto riportato da cookist.it, elencati:

Zucchine verdi medie;

Uovo;

Pangrattato rustico (circa 3 cucchiai);

Prezzemolo tritato (quantità quanto basta);

Sale fino (quantità quanto basta);

Olio extravergine di oliva (quantità quanto basta);

Pepe nero (quantità quanto basta);

Filetti di alici sott’olio (2);

Capperi sotto sale (1 cucchiaio);

Tonno in scatola (180 gr, peso sgocciolato).