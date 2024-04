Nomi figli 2024, non comprare più questi libri: con questo trucchetto sceglierai quello perfetto | Provare per credere

Non sai quale nome scegliere per il tuo bebè? Ecco quello perfetto: solo così non avrai più dubbi sulla scelta da dover fare.

Sono davvero tante le famiglie italiane che in questo 2024 aspettano un bimbo, una bimba o dei gemelli. Sembra che in questo periodo siano davvero in tanti a cercare una qualsivoglia soluzione per scegliere il nome più giusto e più adatto per il nascituro.

Tanti sono i libri in commercio che sembrerebbero riportare un catalogo di nomi in ordine alfabetico sia di origine italiana che di matrice straniera. Ormai, si sta perdendo sempre di più anche nel nostro Paese quell’usanza di dover mettere i nomi dei nonni per cercare di continuare il percorso di discendenza.

A tal proposito, soprattutto nel sud Italia, ciò sembrava essere una pratica assai diffusa. Ora però, nel 2024, ciò non sembrerebbe essere più un obiettivo da dover raggiungere, in quanto ciò che importa in assoluto è la salute del bambino.

Tra i vari nomi che in questi periodi sembrano essere sempre più gettonati e ai primi posti delle classifiche per i maschietti ci sono Leonardo, Mattia e Francesco, mentre per le femminucce Sofia, Giulia e Alice.

I nomi evergreen

Questi quindi sembrerebbero essere i nomi più scelti dalle famiglie per i nuovi bimbi nati. Ci sono sempre alcuni nomi che invece, nonostante siano molto antichi, continuano ad avere un grande fascino e preferenze come Maria, Antonio, Anna e Giovanni.

A tal proposito, però, va detto che ogni nome ha un suo fascino, un suo perché e un significato davvero importante. Spesso le famiglie si ritrovano a scegliere il nome anche per un episodio ben preciso della propria vita.

La soluzione migliore

C’è chi propende per scelte religiose o di eventi positivi della vita di coppia. Insomma, ogni nome ha una storia davvero eccezionale. Se ancora non avete scelto il nome per il vostro bebè, ecco a voi il consiglio per propendere su quello più giusto e corretto: scegliere un nome che si abbini bene al cognome e che possa essere unico e apprezzato da entrambi i membri della coppia.

Provate a scrivere su dei foglietti di carta alcuni nomi e confrontatevi. Qualora ce ne dovessero essere alcuni in comune, vi consigliamo poi di rimettere in una teca i nomi che avete scelto di comune accordo e procedere ad un sorteggio. Potete quindi lasciare alla sorte il destino del nome del vostro nascituro.