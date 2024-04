Expert, sbaraglia la concorrenza: lavatrice classe A a soli 40 euro | L’offerta scade mercoledì

Meglio approfittare subito della speciale offerta di Expert che in questa fase propone una capiente lavatrice ad un prezzo conveniente.

Acquistare una lavatrice è sempre un investimento. Una volta presa l’auspicio è che possa durare nel tempo e garantire i risultati sperati. D’altronde il suo apporto è fondamentale per il lavaggio e la durata dei nostri capi.

Viste le tante proposte che circolano nei vari negozi non è semplice fare una scelta sotto questo punto di vista. Alle volte ci si fa ingolosire un po’ troppo dal prezzo mentre in altre si punta sul grande marchio che però non sempre è garanzia di qualità. Il giusto compromesso non è facile da trovare.

Scrutando a fondo però si possono sfruttare delle offerte sensazionali. Ad esempio da Expert, nota catena di elettrodomestici e prodotti tecnologici, in questa fase è in vendita una lavatrice che può fare davvero gola a molti.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito per comprendere se questo apparecchio può fare o meno al caso nostro. Dalla scheda tecnica al prezzo, ecco tutto quel che bisogna sapere su questa speciale lavatrice.

Le caratteristiche della lavatrice in promozione

Si tratta della Electrolux Lavatrice Perfect Care 600 con Sensicare System. È di libera installazione e ha una porta di 10 kg. La classe di efficienza è A e per quanto concerne le dimensioni è alta 84,7 cm è larga 59,7 cm ed ha una profondità di 63,6 cm. Un vero è proprio colosso che pesa circa 74 Kg.

Tra le peculiarità che presenta si possono annoverare gli appositi sensori che sono in grado di regolare in automatico il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo, acqua ed energia per un lavaggio delicato e sostenibile.

Prezzo e possibili rate per l’acquisto della lavatrice

Passando agli aspetti meramente economici (che non sono propriamente dei dettagli) il prezzo pieno è di 569,90 euro. Attualmente è in vigore una promozione che prevede uno sconto del 4% che consente di potersela assicurare a 549,90 euro con tutto il trasporto a casa. Servizio quest’ultimo che spesso viene calcolato a parte.

Nei vari punti vendita però si può contare su ulteriori promozioni che possono garantire dei pagamenti rateizzati che sono di gran lunga più comodi e convenienti. Ad esempio qualora si potesse optare per la dilazione in un anno con delle rate di circa 45 euro si può avere immediatamente una lavatrice di tutto rispetto. Insomma, non resta che informarsi.