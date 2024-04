Hai i capelli grassi? Non usare più il balsamo: con questi ingredienti naturali risolvi tutti i problemi | Annota questi segreti

I capelli grassi e unti sono un problema parecchio diffuso soprattutto tra le donne. Essendo spesso fonte di forte disagio può essere utile conoscere un valido rimedio totalmente naturale.

I capelli grassi e unti, sembrano sporchi, si presentano oleosi alla vista e al tatto ed emanano cattivo odore. Questa condizione, dovuta ad un’eccessiva produzione di sebo, può essere fonte di molto disagio.

Per questo motivo è fondamentale conoscerne innanzitutto le cause e poi i rimedi più efficaci per sbarazzarsi una volta per tutte di questo problema. Sebbene, la presenza di sebo sul cuoio capelluto sia fondamentale per proteggere i capelli, una produzione eccessiva può causare quella che i dermatologi definiscono seborrea grassa.

I capelli grassi e unti sono spesso causati da fattori come stress, cattiva alimentazione, squilibri ormonali o un uso eccessivo di prodotti particolarmente aggressivi.

Ma una volta individuate le possibili cause è necessario conoscere quali possono essere i rimedi a questa condizione. Una prima buona mossa è non usare più il balsamo, ma sostituirlo con alcuni ingredienti naturali davvero “miracolosi”.

Capelli grassi e unti: consigli per sbarazzarsene

Avere i capelli grassi e unti può essere una condizione parecchio fastidiosa, che può creare un forte disagio a chi ne soffre, considerato che si tende ad avere sempre una sensazione di sporcizia e pesantezza nei capelli. Si tratta di un problema piuttosto diffuso, soprattutto, tra le donne che, quindi sono alla continua ricerca di idee e spunti per sbarazzarsi definitivamente del problema.

Il primo passo, per dire addio ai capelli grassi è non usare più il balsamo e sostituirlo con prodotti naturali molto efficaci a risolvere questo problema.

Capelli grassi: gli ingredienti da utilizzare per dirgli addio

Un rimedio parecchio efficace per sbarazzarsi una volta per tutte dei capelli grassi e unti è sostituire il balsamo con prodotti 100% naturali, ma molto validi. Con questi ingredienti è possibile realizzare un ottimo balsamo fai da te che renderà, in pochissimo tempo, i capelli meno inclini a sporcarsi.

Per realizzarlo bastano solo due albumi, 5 ml di succo di limone, 100 ml di birra e 100 ml di rum bianco. Sarà sufficiente, sbattere le uova e man mano unire il rum, la birra e, infine, il succo di limone, per poi mescolare il tutto. Una volta ottenuto un composto omogeneo, bisogna applicarlo sul cuoio capelluto, facendo attenzione ad evitare le radici e lasciarlo in posa per 5 – 10 minuti. Al termine di questi basterà risciacquare. Questo composto, applicato con regolarità consente efficacemente ad eliminare il sebo in eccesso e a mantenere i capelli puliti molto più a lungo.