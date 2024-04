Torta di patate light, solo Clelia prepara la migliore: leggerissima e gustosa | Solo 100 calorie

Se non hai mai provato questa torta buonissima, diventerà la tua preferita. Leggerissima e indicata anche per chi segue una dieta.

Da quando in televisione spopolano trasmissioni gli show cooking, sono davvero in tanti che hanno rispolverato il grembiule e gli utensili da cucina per provare a destreggiarsi tra i fornelli con buoni risultati.

A volte, anche chi ha compiuto studi scolastici diversi, ha voluto provare in tarda età corsi di cucina per imparare o affinare le proprie conoscenze in ambito culinario, con o senza amici in compagnia.

Che si tratti di cucina gourmet o di cucina casareccia, a tutti piace sedersi a tavola per mangiare da soli o in compagnia. Da poco sono trascorse le festività pasquali e se il detto ci dice “a Natale con i tuoi e a Pasqua con chi vuoi”, sicuramente, spazio per mangiare in compagnia pietanze succulenti ci sarà stato.

In alcune regioni del sud, in modo particolare il lunedì in Albis, il giorno seguente alla domenica pasquale, si è soliti partire per la famosa scampagnata in montagna o in riva al lago dedicandosi al barbecue.

Come limitare le calorie con gusto

Ciò nasce soprattutto per mangiare dell’ottima carne alla brace e continuare a consumare dolci tipici come la pastiera, la colomba e l’uovo di cioccolato. A volte, però, non manca anche il casatiello che piace veramente a tutti.

Ora però, con l’estate alle porte, dobbiamo cercare di limitare calorie e soprattutto aumenti eccessivi di colesterolo, trigliceridi e glicemia. Pertanto, sono davvero tante le ricette che spopolano online e che danno l’opportunità di preparare pietanze leggere ma gustose allo stesso tempo.

La ricetta della torta di patate light

Se anche tu sei amante di torte preparate in casa, devi assolutamente prendere carta e penna e annotare questa ricetta della torta di patate light. Non ti pentirai di portare questa pietanza succulenta a tavola.

Su ricettesprint.it, ecco la ricetta perfetta per preparare una torta davvero super. Ecco gli ingredienti:

800 g di patate,

4 albumi d’uovo,

prosciutto cotto a cubetti,

50 g di pangrattato,

50 g di formaggio grattugiato.

La torta sarà apprezzata sicuramente da grandi e piccini. Un modo diverso per dire ‘ti voglio bene’ alle persone a te care. Preparala subito e ci dirai se il risultato è stato di gradimento per tutti i commensali.